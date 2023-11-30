Как Тине Кароль удалось добиться безумного успеха — певица раскрыла свой секрет

Украинская артистка Тина Кароль на фотосессии. Фото: Instagram Тины Кароль

Известная украинская певица и народная артистка Тина Кароль поделилась новым видеороликом. Популярная исполнительница показала, какого ей удалось добиться успеха в своей певческой карьере, и рассказала, когда к людям приходит эта удача.

Соответствующим видеороликом Тина Кароль поделилась на своей странице в Instagram.

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Успех Тины Кароль

Украинская артистка показала видео, на котором можно увидеть то, какого она добилась успеха. На ролике Тина Кароль продемонстрировала своих поклонников, которые на каждом концерте радуются ее выступлению. Также она показала себя на сцене.

Известная артистка рассказала, что такое успех и к кому он приходит, и отметила, что нельзя быть настоящим чемпионом без определенной дисциплины.

"Успех приходит только к подготовленным. Успех сквозь время — это плодотворный труд и полная отдача. Это аскетическая жизнь, в которой есть только дисциплина и фокус на результат. Невозможно быть чемпионом без дисциплины. Самодисциплина — это и о красоте, и о молодости в глазах, и о мастерстве высшего пилотажа. Полумеры меня не устраивают. И только в этой аскезе, выходя на сцену, я чувствую, что у меня есть силы вдохновлять вас, и поэтому у нас всегда, как в первый раз", — написала Тина Кароль.

Видео успеха Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Реакция подписчиков на видео Тины Кароль

Фолловеры украинской певицы не смогли промолчать, поэтому под ее новым видео стали оставлять свои комментарии.

Аскетическая жизнь, в которой есть только дисциплина и фокус на результат, больше настораживает и пугает, чем увлекает и вдохновляет. И будем делать вид, что счастье у каждого свое… Концерт с данной программой был невероятным

Нашааааа с большой буквы талантливая и невероятная. Вы — наша душа, мотиватор и вдохновение

Без вас не было бы и нас, одна звезда нас объединила и собрала в одну большую семью, безграничная благодарность вам за каждую подаренную эмоцию и надежду, что "Жизнь продолжается", несмотря ни на какие обстоятельства

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Что известно о карьере Тины Кароль

Еще с детства Тина любила музыку, поэтому в школьные годы успешно окончила музыкальную школу. Она решила свою жизнь посвятить именно музыке, поэтому поступила в университет имени Глиера в Киеве на специальность эстрадного вокала.

В юные годы Тина участвовала в разных фестивалях и конкурсах, где много раз выигрывала. В начале своей карьеры будущая звезда взяла себе псевдоним Тина Кароль, ведь ее настоящее имя — Татьяна Либерман. Затем она официально вписала свой псевдоним в паспорте.

Украинская певица Тина Кароль в начале карьеры. Фото: Pinterest

Настоящего успеха Тина добилась уже после того, как заняла второе место в конкурсе "Новая волна", который состоялся в 2005 году в Юрмале. С тех пор артистка имеет безумную популярность, большое количество поклонников и статус народной артистки Украины.

Народная артистка Украины Тина Кароль. Фото: Pinterest

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