Як Тіні Кароль вдалося досягти шаленого успіху — співачка розкрила свій секрет

Українська артистка Тіна Кароль на фотосесії. Фото: Instagram Тіни Кароль

Відома українська співачка і народна артистка Тіна Кароль поділилася новим відеороликом. Популярна виконавиця показала, якого їй вдалося досягти успіху у своїй співочій кар’єрі, та розповіла, коли до людей приходить ця удача.

Відповідним відеороликом Тіна Кароль поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Успіх Тіни Кароль

Українська артистка показала відео, на якому можна побачити те, якого вона досягла успіху. На ролику Тіна Кароль продемонструвала своїх шанувальників, які на кожному концерті радіють її виступу. Також вона показала і себе на сцені.

Відома артистка розповіла, що таке успіх і до кого він приходить, і зазначила, що не можна бути справжнім чемпіоном без певної дисципліни.

"Успіх приходить лише до підготовлених. Успіх крізь час — це плідна праця і повна віддача. Це аскетичне життя, в якому є лише дисципліна та фокус на результат. Неможливо бути чемпіоном без дисципліни. Самодисципліна — це і про красу, і про молодість в очах, і про майстерність вищого пілотажу. Полуміри мене не влаштовують. І лише у цій аскезі, виходячи на сцену, я відчуваю, що маю сили надихати вас, і тому в нас завжди, як в перший раз", — написала Тіна Кароль.

Відео успіху Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Реакція підписників на відео Тіни Кароль

Фоловери української співачки не змогли промовчати, тому під її новим відео почали залишати свої коментарі.

Аскетичне життя, в якому є лише дисципліна та фокус на результат, більше насторожує і лякає, ніж захоплює і надихає. Та будемо робити вигляд, що щастя в кожного своє… Концерт з цією програмою був неймовірним

Нашааааа з великої літери талановита і неймовірна. Ви — наша душа, мотиватор і натхнення

Без вас не було б і нас, одна зірка нас об'єднала і зібрала в одну велику родину, безмежна вдячність вам за кожну подаровану емоцію і надію, що "Життя продовжується", незважаючи на жодні обставини

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про кар’єру Тіни Кароль

Ще з дитинства Тіна любила музику, тому в шкільні роки успішно закінчила музичну школу. Вона вирішила своє життя присвятити саме музиці, тому вступила до університету імені Глієра у Києві на спеціальність естрадного вокалу.

У юні роки Тіна брала участь у різних фестивалях і конкурсах, де багато разів вигравала. На початку своєї кар’єри майбутня зірка взяла собі псевдонім Тіна Кароль, адже її справжнє ім’я — Тетяна Ліберман. Згодом вона офіційно вписала свій псевдонім у паспорті.

Українська співачка Тіна Кароль на початку кар'єри. Фото: Pinterest​​

Справжнього успіху Тіна досягла вже після того, як посіла друге місце у конкурсі "Нова хвиля", який відбувся у 2005 році в Юрмалі. З того часу артистка має шалену популярність, велику кількість шанувальників і статус народної артистки України.

Народна артистка України Тіна Кароль. Фото: Pinterest

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