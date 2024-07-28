Николай Трубач признался, кто помогает ему в украинском шоу-бизнесе

Певец, композитор Николай Трубач. Фото: Instagram/nikolaytrubach_i_ko

Открытие музыкального фестиваля Laima Rendzezvous Jurmala было посвящено Украине. На сцену вышел, в частности, популярный украинский певец, более 30 лет строивший карьеру в России, Николай Трубач.

В эксклюзивном интервью Новини.LIVE он рассказал, где живет и кто из украинских продюсеров поддерживает его творческую деятельность.

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По словам артиста, он уехал строить карьеру в Россию 32 года назад. Тогда к украинскому шоу-бизнесу многие знаменитости относились не слишком серьезно, уверяет Трубач. Впрочем, после начала полномасштабной войны, 54-летний звездный уроженец Николаевской области с семьей уехал из РФ.

"Я сейчас проживаю в Англии. Прожил 32 года в Москве, огромном мегаполисе, и кажется, что после всего пережитого за последнее время, мне нужно какое-то более спокойное место. Поэтому первые три месяца своей, так сказать, эмиграции я пожил в Испании. Чтобы немного привести в порядок свою душу", — отметил Трубач.

Артист, в свое время написавший и исполнивший в дуэте с россиянином Борисом Моисеевым трек "Голубая луна", признался: сейчас работает только с украиноязычным материалом. И в этом ему помогает известный продюсер.

"У меня есть договоренности, персональный контракт на выпуск альбома с продюсером Анатолием Евтуховым, "Радио Шансон", вы знаете, наверное. Это очень такой уважаемый человек. Мы были знакомы давно. И сейчас, когда у меня появился украинский альбом, песни, он меня первым поддержал. Он ротирует мои песни, они уже звучат в Украине", — признался Трубач.

Украинский продюсер Анатолий Евтухов. Фото: Instagram/magicradio

Впрочем, делает все это Михаил в первую очередь не для себя. По крайней мере, так он заверил в Юрмале, где проходит музыкальный фестиваль певицы Лаймы Вайкуле.

"Я это делаю для Украины и украинцев. Очень приятно, что и в Европе сейчас украинский язык это, пожалуй, как итальянский в опере… Теперь я буду писать песни исключительно на украинском языке. Не знаю, сколько это будет времени, но пока считаю года 4-5 будет только украинская песня", — подытожил Трубач, не намекнув, что же последует после этого.

Напомним, ранее мы писали, что британская группа Londonbeat, выступившая в Юрмале, высказала свою позицию о войне в Украине. Также мы рассказывали, что певица Верка Сердючка со сцены Юрмалы выразила заветное желание всех украинцев.