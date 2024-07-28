Микола Трубач зізнався, хто допомагає йому в українському шоу-бізнесі

Співак, композитор Микола Трубач. Фото: Instagram/nikolaytrubach_i_ko

Відкриття музичного фестивалю Laima Rendzezvous Jurmala було присвячено Україні. На сцену вийшов, зокрема, популярний український співак, який понад 30 років будував кар’єру в Росі, Микола Трубач.

В ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE він розповів, де зараз живе та хто з українських продюсерів підтримує його творчу діяльність.

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За словами артиста, він поїхав будувати кар’єру до Росії 32 роки тому. Тоді до українського шоу-бізнесу багато знаменитостей ставилися не дуже серйозно, запевняє Трубач. Втім після початку повномасштабної війни, 54-річний зірковий уродженець Миколаївської області з родиною виїхав з РФ.

"Я зараз проживаю в Англії. Прожив 32 роки в Москві, величезному мегаполісі, і здається, що після всього пережитого за останній час, мені потрібно якесь спокійніше місце. Тому перші три місяці своєї, так би мовити, еміграції я пожив в Іспанії. Щоб трошки привести до ладу свою душу", — зазначив Трубач.

Артист, який свого часу написав та виконав в дуеті з росіянином Борисом Моісєєвим трек "Голубая луна", зізнався: зараз працює тільки з україномовним матеріалом. І в цьому йому допомагає відомий продюсер.

"В мене є домовленості, персональний контракт на випуск альбому з продюсером Анатолієм Євтуховим, "Радіо Шансон", ви знаєте, мабуть. Це дуже така поважна людина. Ми були знайомі давно. І зараз, коли в мене з’явився український альбом, пісні, він мене першим підтримав. Він ротує мої пісні, вони вже звучать в Україні", — зізнався Трубач.

Український продюсер Анатолій Євтухов. Фото: Instagram/magicradio

Втім робить все це Михайло вперше чергу не для себе. Принаймні так він запевнив в Юрмалі, де проходить музичний фестиваль співачки Лайми Вайкуле.

"Я це роблю для України та українців. Дуже приємно, що і в Європі зараз українська мова це, мабуть, як італійська в опері… Тепер я буду писати пісні виключно українською мовою. Не знаю, скільки це часу буде, але поки що вважаю років 4-5 буде тільки українська пісня", — підсумував Трубач, не натякнувши, що ж буде після цього.

Нагадаємо, раніше ми писали, що британський гурт Londonbeat, який виступив в Юрмалі, висловив свою позицію про війну в Україні. Також ми розповідали, що співачка Вєрка Сердючка зі сцени Юрмали висловила заповітне бажання всіх українців.