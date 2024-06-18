Джастина Тимберлейко арестовала полиция из-за нарушения закона — детали

Певец предстанет перед судом — Джастина Тимберлейко арестовала полиция
Американского певца и актера Джастина Тимберлейка арестовала полиция. Он нарушил правила дорожного движения и теперь предстанет перед судом.
Об этом пишет Page Six.
Джастина Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом состоянии
Инцидент произошел в штате Нью-Йорк, США. Звезду Голливуда остановила полиция, когда он ехал после вечеринки, которая прошла в одной из гостиниц города.
Джастин Тимберлейк управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Теперь артист предстанет перед судом. Правда, правоохранители не объявили ему официальное обвинение.
Звезда ситуацию не комментирует. Также пока неизвестно, будет ли Джастин продолжать концертный тур или отменит из-за инцидента.
Напомним, Джастин Тимберлейк публично обидел бывшую Бритни Спирс. Также неадекватный поклонник продолжает терроризировать Майли Сайрус.
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