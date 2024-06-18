Джастина Тимберлейко арестовала полиция из-за нарушения закона — детали

Американский музыкант Джастин Тимберлейк. Фото: Associated Press

Американского певца и актера Джастина Тимберлейка арестовала полиция. Он нарушил правила дорожного движения и теперь предстанет перед судом.

Об этом пишет Page Six.

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Инцидент произошел в штате Нью-Йорк, США. Звезду Голливуда остановила полиция, когда он ехал после вечеринки, которая прошла в одной из гостиниц города.

Джастин Тимберлейк управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Теперь артист предстанет перед судом. Правда, правоохранители не объявили ему официальное обвинение.

Джастин Тимберлейк со своим адвокатом. Фото: Doug Kuntz

Звезда ситуацию не комментирует. Также пока неизвестно, будет ли Джастин продолжать концертный тур или отменит из-за инцидента.

Напомним, Джастин Тимберлейк публично обидел бывшую Бритни Спирс. Также неадекватный поклонник продолжает терроризировать Майли Сайрус.