Джастін Тімберлейк шокував реакцією на вибачення Брітні Спірс

Співак Джастін Тімберлейк. Фото: Reuters

Співак Джастін Тімберлейк під час свого виступу відповів на вибачення Брітні Спірс. Співачка в соцмережах вибачилася перед тими, кого могли зачепити її мемуари. Йдеиться, імовірно, про її колишнього коханого Джастіна Тімберлейка, репутація якого серйозно постраждала після її одкровень.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Спірс забрала назад свої вибачення

У книзі Брітні зізналася, що в 19 років завагітніла від Джастіна і на його наполягання була змушена зробити аборт. Пізніше співачка вибачилася перед ним. Співачка також захоплюється новими піснями Джастіна.

Тімберлейк на своєму останньому концерті заявив: "Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб перепросити абсолютно, матір вашу, нікого".

Після цього він виконав свій хіт Cry Me a River, який випустив після розставання з Брітні: багато хто вважає, що він присвячений саме їй.

Брітні Спірс не стала мовчати. У соцмережах вона опублікувала нове відео, в якому станцювала в червоній сукні, а також пригрозила екс-бойфренду судом та забрала свої вибачення назад.

"Я почула, що хтось говорить про мене лайно. Хочеш вирішити справу в суді чи підеш додому плакатися своїй матусі, як минулого разу? Мені не шкода!" — написала співачка.

Брітні Спірс та Джастін Тімберлейк зустрічалися з 1997 по 2002 рік. Їхній розрив був гучним: Тімберлейк натякнув на зраду співачки. Сама Брітні в мемуарах заявила, що не зраджувала, а покинув її сам Джастін, причому написавши їй смс. Після одкровень Брітні Спірс співака зацькували її шанувальники.

Нагадаємо, Періс Гілтон показала епічні селфі з Брітні Спірс.

Раніше Брітні Спірс зізналася, як справляється із самотністю після розлучення.