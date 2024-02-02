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Джастін Тімберлейк шокував реакцією на вибачення Брітні Спірс

2 лютого 2024 09:38
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Джастін Тімберлейк шокував реакцією на вибачення Брітні Спірс
Співак Джастін Тімберлейк. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співак Джастін Тімберлейк під час свого виступу відповів на вибачення Брітні Спірс. Співачка в соцмережах вибачилася перед тими, кого могли зачепити її мемуари. Йдеиться, імовірно, про її колишнього коханого Джастіна Тімберлейка, репутація якого серйозно постраждала після її одкровень.

Про це пише Daily Mail.

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Спірс забрала назад свої вибачення

У книзі Брітні зізналася, що в 19 років завагітніла від Джастіна і на його наполягання була змушена зробити аборт. Пізніше співачка вибачилася перед ним. Співачка також захоплюється новими піснями Джастіна.

 

Тімберлейк на своєму останньому концерті заявив: "Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб перепросити абсолютно, матір вашу, нікого".

Після цього він виконав свій хіт Cry Me a River, який випустив після розставання з Брітні: багато хто вважає, що він присвячений саме їй.

Брітні Спірс не стала мовчати. У соцмережах вона опублікувала нове відео, в якому станцювала в червоній сукні, а також пригрозила екс-бойфренду судом та забрала свої вибачення назад.

"Я почула, що хтось говорить про мене лайно. Хочеш вирішити справу в суді чи підеш додому плакатися своїй матусі, як минулого разу? Мені не шкода!" — написала співачка.

 

Брітні Спірс та Джастін Тімберлейк зустрічалися з 1997 по 2002 рік. Їхній розрив був гучним: Тімберлейк натякнув на зраду співачки. Сама Брітні в мемуарах заявила, що не зраджувала, а покинув її сам Джастін, причому написавши їй смс. Після одкровень Брітні Спірс співака зацькували її шанувальники.

Нагадаємо, Періс Гілтон показала епічні селфі з Брітні Спірс.

Раніше Брітні Спірс зізналася, як справляється із самотністю після розлучення.

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