Джастіна Тімберлейка арештувала поліція через порушення закону — деталі

Співак постане перед судом — Джастіна Тімберлейка заарештувала поліція
Американського співака та актора Джастіна Тімберлейка заарештувала поліція. Він порушив правила дорожнього руху і тепер постане перед судом.
Про це пише Page Six.
Джастіна Тімберлейка арештували за водіння у нетверезому стані
Інцидент стався у штаті Нью-Йорк, США. Зірку Голлівуду зупинила поліція, коли він їхав після вечірки, яка відбулась в одному з готелів міста.
Джастін Тімберлейк керував автівкою у стані алкогольного сп'яніння. Тепер артист постане перед судом. Щоправда, правоохоронці не оголосили йому офіційне звинувачення.
Зірка ситуацію не коментує. Також поки що невідомо, чи буде Джастін продовжувати концертний тур або скасує через інцидент.
Нагадаємо, Джастін Тімберлейк привселюдно образив колишню Брітні Спірс. Також неадекватний прихильник продовжує тероризувати Майлі Сайрус.
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