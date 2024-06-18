Джастіна Тімберлейка арештувала поліція через порушення закону — деталі

Американський музикант Джастін Тімберлейк. Фото: Associated Press

Американського співака та актора Джастіна Тімберлейка заарештувала поліція. Він порушив правила дорожнього руху і тепер постане перед судом.

Про це пише Page Six.

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Інцидент стався у штаті Нью-Йорк, США. Зірку Голлівуду зупинила поліція, коли він їхав після вечірки, яка відбулась в одному з готелів міста.

Джастін Тімберлейк керував автівкою у стані алкогольного сп'яніння. Тепер артист постане перед судом. Щоправда, правоохоронці не оголосили йому офіційне звинувачення.

Джастін Тімберлейк зі своїм адвокатом. Фото: Doug Kuntz

Зірка ситуацію не коментує. Також поки що невідомо, чи буде Джастін продовжувати концертний тур або скасує через інцидент.

Нагадаємо, Джастін Тімберлейк привселюдно образив колишню Брітні Спірс. Також неадекватний прихильник продовжує тероризувати Майлі Сайрус.