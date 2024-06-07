Майлі Сайрус знову переслідує божевільний фанат з іграшками

Американська співачка Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus

Співачка Майлі Сайрус знову страждає від переслідувань. До її будинку прийшов прихильник з м'якою іграшкою, якого вже заарештовувала поліція.

Про це пише TMZ.

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Той самий хлопець, що вже був заарештований поліцією в січні, з’явився в будинку Майлі в Лос-Анджелесі. Він був з плюшевим ведмедиком, якого він намагався подарувати співачці.

Американська співачка Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus

За даними поліції, його звати Олександр Кардалян. Коли він тільки з'явився на території, охорона його впізнала і затримала ще до приїзду поліції. Втім, навіть якби цього не сталося, співачці нічого не загрожувало б — її не було вдома.

Фаната забрали до в'язниці та завели на нього протокол за неправомірне порушення рішення суду. Команда Майлі ситуацію поки що не коментує.

Американська співачка Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus

Нагадаємо, Майлі Сайрус знялась у досить відвертій фотосесії й приголомшила красивими татуюваннями. Також ми розповідали про інцидент зі сталкером детальніше.