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Збочений прихильник продовжує переслідувати Майлі Сайрус

7 червня 2024 21:45
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Майлі Сайрус знову переслідує божевільний фанат з іграшками
Американська співачка Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Співачка Майлі Сайрус знову страждає від переслідувань. До її будинку прийшов прихильник з м'якою іграшкою, якого вже заарештовувала поліція. 

Про це пише TMZ.

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Майлі Сайрус знову переслідує фанат з іграшками

Той самий хлопець, що вже був заарештований поліцією в січні, з’явився в будинку Майлі в Лос-Анджелесі. Він був з плюшевим ведмедиком, якого він намагався подарувати співачці.

Американська співачка Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus
Американська співачка Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus

За даними поліції, його звати Олександр Кардалян. Коли він тільки з'явився на території, охорона його впізнала і затримала ще до приїзду поліції. Втім, навіть якби цього не сталося, співачці нічого не загрожувало б — її не було вдома. 

Фаната забрали до в'язниці та завели на нього протокол за неправомірне порушення рішення суду. Команда Майлі ситуацію поки що не коментує.

Американська співачка Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus
Американська співачка Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus

Нагадаємо, Майлі Сайрус знялась у досить відвертій фотосесії й приголомшила красивими татуюваннями. Також ми розповідали про інцидент зі сталкером детальніше.

Кримінал
закордонні зірки
США
Майлі Сайрус
співачка
переслідування

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