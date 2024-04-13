Владимир Остапчук обещал подарить дом бывшей жене Кристине Нагорняк, но передумал - причины

Бывшая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк. Фото: стоп-кадр программы "Балючі теми".

Нотариус Кристина Горняк рассказала, как они с бывшим мужем Владимиром Остапчуком делят имущество. Сначала он обещал любимой подарить общий дом, но после распада брака все изменилось.

Об этом она рассказала в программе "Балючі теми".

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Украинский телеведущий Владимир Остапчук был женат на нотариусе Кристине Горняк в течение двух лет. Он в браке приобрел двухэтажный дом в коттеджном городке Золоче Прованс. Супруги вместе делали ремонт и планировали будущее, но отношения закончились. Теперь они делятся на имущество.

"Владимир хотел этот дом мне подарить. Он даже сделал у нотариуса договор дарения. Я сказала, мы же договаривались, что это будет дом 50/50, не нужно. Но я теперь жалею, нужно было, чтобы подарил, а сейчас бы я это честно распределила. Сначала была такая мысль. Потом была мысль, что ничего не будет. Я знаю, что когда ты уже договариваешься, ты должен это слово сдержать", — рассказала подробности Кристина Горняк.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук и его бывшая супруга Кристина Горняк. Фото: instagram/vova_ostapchuk

Она шокирована, что бывший изменил мнение и теперь хочет получить дом. На мирный диалог он не идет. Дело будет разрешать суд.

"Ты можешь выйти со мной на диалог, сказать давай так, давай по другому. Я за диалог. Просто когда я уже пойду в суд, уже не будет вопросов для диалога, потому что уже пойдет трата средств на представителей в судах, на адвокатские оплаты. Зачем тратить на это время и средства, если можно так сесть и договориться", — добавила Кристина.

Напомним, бывшая супруга Остапчука также рассказала о причине развода. Также она объяснила, почему не меняет фамилию после развода.