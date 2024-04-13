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Спочатку хотів подарувати, а тепер судиться — ексдружина Остапчука розповіла про поділ майна

13 квітня 2024 00:12
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Володимир Остапчук обіцяв подарувати будинок колишній дружині Христині Нагорняк, але передумав — причини
Колишня дружина Володимира Остапчука Христина Горняк. Фото: стоп-кадр програми "Болючі теми".
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Нотаріус Христина Горняк розповіла, як вони з колишнім чоловіком Володимиром Остапчуком ділять майно. Спочатку він обіцяв коханій подарувати спільний будинок, але після розпаду шлюбу все змінилось. 

Про це вона розповіла в програмі "Балючих тем".

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Український телеведучий Володимир Остапчук був одружений з нотаріусом Христиною Горняк протягом двох років. Він у шлюбі придбав двоповерховий будинок у котеджному містечку Золоче Прованс. Подружжя разом робили ремонт і планували майбутнє, але стосунки закінчились. Тепер вони діляться майно.

"Володимир хотів цей будинок мені подарувати. Він навіть зробив у нотаріуса договір дарування. Я сказала, ми ж домовлялися, що це буде будинок 50/50, не потрібно. Але я тепер жалкую, потрібно було, щоб подарував, а зараз би я це чесно розподілила. Спочатку була така думка. Потім була думка, що нічого не буде. Я знаю, що коли ти вже домовляєшся, ти повинен це слово стримати", — розповіла подробиці Христина Горняк.

Український телеведучий Володимир Остапчук і його колишня дружина Христина Горняк. Фото: instagram/vova_ostapchuk
Український телеведучий Володимир Остапчук і його колишня дружина Христина Горняк. Фото: instagram/vova_ostapchuk

Вона шокована, що колишній змінив думку і тепер хоче отримати будинок. На мирний діалог він не йде. Справу вирішуватиме суд.

"Ти можеш вийти зі мною на діалог, сказати давай так, давай по іншому. Я за діалог. Просто коли я вже піду в суд, вже не буде питань для діалогу, бо вже піде трата коштів на представників в судах, на адвокатські оплати. Навіщо витрачати на це час і кошти, якщо можна отак сісти і домовитися", — додала Христина.

Нагадаємо, колишня дружина Остапчука також розповіла про причину розлучення. Також вона пояснила, чому не змінює прізвище після розлучення.

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