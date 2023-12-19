Соблазнительная Ева Лонгория снялась без белья для модного глянца

Актриса Ева Лонгория. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Ева Лонгория устроила чувственную фотосессию для испанского модного глянца. Звезда позировала без белья в провокационных позах на страницах Harper's Bazaar Spain.

Об этом пишет Harper's Bazaar.

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40-летняя актриса и режиссер продемонстрировала соблазнительные формы на откровенных фото. На одном снимке она примеряла черное платье с высоким вырезом до бедра.

Актриса Ева Лонгория. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Ева Лонгория. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Ева Лонгория. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Ева Лонгория. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Ева Лонгория. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Ева Лонгория. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Ева Лонгория. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Ева Лонгория. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Ева Лонгория. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Ева Лонгория. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Ева Лонгория. Фото: Harper's Bazaar

Во время интервью она рассказала, как впервые попробовала себя в роли режиссера 12 лет назад, ей пришлось "убеждать людей, которые думали, что она просто красивая женщина".

Звезда снискала славу, когда снялась в фильме "Отчаянные домохозяйки" в роли гламурной Габриэль Солис.

"Я знаю о камерах, объективах, планах. Знаю движение, композицию и монтаж. Я знаю все это, хорошо в этом разбираюсь. Поэтому самой большой проблемой было доказать, что я знаю, что делаю всем, кто считал меня просто актрисой", — говорит Лонгория.

Она добавила о своей карьере и любви к режиссуре: "Я думаю, что в душе я всегда была продюсером и режиссером. Когда я переехала в Голливуд, с первой минуты я была очарована происходящим вне камеры. Люди думают, что я актриса, развившаяся как режиссер и продюсер, но я считаю, что я всегда была режиссером и продюсером, увлекшимся актерской деятельностью", — рассказала звезда.

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