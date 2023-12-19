Спокуслива Єва Лонгорія знялась без білизни для модного глянцю

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Єва Лонгорія влаштувала чуттєву фотосесію для іспанського модного глянцю. Зірка позувала без білизни у провокативних позах на сторінках Harper's Bazaar Spain.

Про це пише Harper's Bazaar.

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40-річна актриса і режисер продемонструвала спокусливі форми на відвертих фото. На одній світлині вона приміряла чорну сукню з високим вирізом до стегна.

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Harper's Bazaar

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Harper's Bazaar

Під час інтерв’ю вона розповіла, як вперше спробувала себе у ролі режисера 12 років тому, їй довелося "переконати людей, які думали, що вона просто гарна жінка".

Зірка здобула славу, коли знялася у фільмі "Відчайдушні домогосподарки" в ролі гламурної Габріель Соліс.

"Я знаю про камери, об’єктиви, плани. Знаю рух, композицію та монтаж. Я знаю все це, добре в цьому розбираюся. Тож найбільшою проблемою було довести, що я знаю, що роблю всім, хто вважав мене просто актрисою", — говорить Лонгорія.

Вона додала про свою кар’єру та любов до режисури: "Я думаю, що в душі я завжди була продюсером і режисером.

"Коли я переїхала до Голлівуду, з першої хвилини я була зачарований тим, що відбувається поза камерою. Люди думають, що я актриса, яка розвинулася як режисер і продюсер, але я вважаю, що я завжди була режисером і продюсером, який захопився акторською діяльністю", — розповіла зірка.

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