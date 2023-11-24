Соблазнительная Рита Ора в прозрачном платье без нижнего белья пришла на вечеринку
Певица Рита Ора появилась на вечеринке звездного британского Vogue Forces For Change в The MAINE Mayfair. 32-летняя певица вышла без бюстгальтера под полностью прозрачным черным платьем.
Об этом пишет Daily Mail.
Вызывающий выход Риты Оры
Вызывающее платье было украшено пайетками, также артистка надела маску на лицо. Завершая образ, Рита надела туфли на каблуке и взяла шикарный клатч.
Ранее Рита показала поклонникам свой недавний отпуск в Шотландии с мужем Тайкой Вайтити.
Она поделилась фотографиями разных туристических и живописных мест, включая замок Балморал и потрясающие пейзажи сельской местности. Сообщается, что пара приобрела дом стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов в Новой Зеландии.
Источник сообщил: "Хотя Тайка и Рита проводят много времени в Великобритании, Новая Зеландия все еще является большой частью их жизни".
Напомним, Лана Дель Рэй продемонстрировала пышный бюст на страницах глянца.
Ранее неузнаваемая Рианна с кроссовками на лице снялась в яркой фэшн-кампании.
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