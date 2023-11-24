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Соблазнительная Рита Ора в прозрачном платье без нижнего белья пришла на вечеринку

24 ноября 2023 15:26
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Соблазнительная Рита Ора в прозрачном платье без нижнего белья пришла на вечеринку
Певица Рита Ора. Фото: Shutterstock
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Рита Ора появилась на вечеринке звездного британского Vogue Forces For Change в The MAINE Mayfair. 32-летняя певица вышла без бюстгальтера под полностью прозрачным черным платьем.

Об этом пишет Daily Mail.

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Вызывающий выход Риты Оры

Вызывающее платье было украшено пайетками, также артистка надела маску на лицо. Завершая образ, Рита надела туфли на каблуке и взяла шикарный клатч.

 

Певица Рита Ора. Фото: Shutterstock
Певица Рита Ора. Фото: Shutterstock

 

Певица Рита Ора. Фото: SplashNews.com
Певица Рита Ора. Фото: SplashNews.com

 

Певица Рита Ора. Фото: WireImage
Певица Рита Ора. Фото: WireImage

Ранее Рита показала поклонникам свой недавний отпуск в Шотландии с мужем Тайкой Вайтити.

Она поделилась фотографиями разных туристических и живописных мест, включая замок Балморал и потрясающие пейзажи сельской местности. Сообщается, что пара приобрела дом стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов в Новой Зеландии.

Источник сообщил: "Хотя Тайка и Рита проводят много времени в Великобритании, Новая Зеландия все еще является большой частью их жизни".

Напомним, Лана Дель Рэй продемонстрировала пышный бюст на страницах глянца.

Ранее неузнаваемая Рианна с кроссовками на лице снялась в яркой фэшн-кампании.

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