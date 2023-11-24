Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Спокуслива Ріта Ора у прозорій сукні без спіднього прийшла на вечірку arrow

Спокуслива Ріта Ора у прозорій сукні без спіднього прийшла на вечірку

24 листопада 2023 15:26
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Спокуслива Ріта Ора у прозорій сукні без спіднього прийшла на вечірку
Співачка Ріта Ора. Фото: Shutterstock
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Ріта Ора з'явилась на вечірці зіркового британського Vogue Forces For Change у The MAINE Mayfair. 32-річна співачка вийшла без бюстгальтера під повністю прозорою чорною сукнею.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Зухвалий вихід Ріти Ори

Зухвала сукня була прикрашена паєтками, також артистка одягла маску на обличчя. Завершуючи образ, Ріта взула туфлі на підборах і взяла шикарний клатч.

 

Співачка Ріта Ора. Фото: Shutterstock
Співачка Ріта Ора. Фото: Shutterstock

 

Співачка Ріта Ора. Фото: SplashNews.com
Співачка Ріта Ора. Фото: SplashNews.com

 

Співачка Ріта Ора. Фото: WireImage
Співачка Ріта Ора. Фото: WireImage

Раніше Ріта показала шанувальникам свою недавню відпустку в Шотландії з чоловіком Тайкою Вайтіті.

Вона поділилася фотографіями різних туристичних і мальовничих місць, включаючи замок Балморал і приголомшливі пейзажі сільської місцевості. Повідомляється, що пара придбала дім вартістю 5 мільйонів фунтів стерлінгів у Новій Зеландії..

Джерело повідомило: "Хоча Тайка і Ріта проводять багато часу в Великобританії, Нова Зеландія все ще є великою частиною їхнього життя".

НагадаємоЛана Дель Рей продемонструвала пишний бюст на сторінках глянцю.

Раніше невпізнавана Ріанна з кросівками на обличчі знялась в яскравій фешн-кампанії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Закон про банк сперми і яйцеклітин військових — чи народяться діти у тих, хто загинув - 80x80

Закон про банк сперми і яйцеклітин військових — чи народяться діти у тих, хто загинув

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

Новина з відео

20:56 Земля отримала лазерне повідомлення з глибин космосу — що чекає на людство

Актуальне по темі