Спокуслива Ріта Ора у прозорій сукні без спіднього прийшла на вечірку
Співачка Ріта Ора з'явилась на вечірці зіркового британського Vogue Forces For Change у The MAINE Mayfair. 32-річна співачка вийшла без бюстгальтера під повністю прозорою чорною сукнею.
Про це пише Daily Mail.
Зухвалий вихід Ріти Ори
Зухвала сукня була прикрашена паєтками, також артистка одягла маску на обличчя. Завершуючи образ, Ріта взула туфлі на підборах і взяла шикарний клатч.
Раніше Ріта показала шанувальникам свою недавню відпустку в Шотландії з чоловіком Тайкою Вайтіті.
Вона поділилася фотографіями різних туристичних і мальовничих місць, включаючи замок Балморал і приголомшливі пейзажі сільської місцевості. Повідомляється, що пара придбала дім вартістю 5 мільйонів фунтів стерлінгів у Новій Зеландії..
Джерело повідомило: "Хоча Тайка і Ріта проводять багато часу в Великобританії, Нова Зеландія все ще є великою частиною їхнього життя".
Нагадаємо, Лана Дель Рей продемонструвала пишний бюст на сторінках глянцю.
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