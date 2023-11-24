Спокуслива Ріта Ора у прозорій сукні без спіднього прийшла на вечірку

Співачка Ріта Ора. Фото: Shutterstock

Співачка Ріта Ора з'явилась на вечірці зіркового британського Vogue Forces For Change у The MAINE Mayfair. 32-річна співачка вийшла без бюстгальтера під повністю прозорою чорною сукнею.

Про це пише Daily Mail.

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Зухвала сукня була прикрашена паєтками, також артистка одягла маску на обличчя. Завершуючи образ, Ріта взула туфлі на підборах і взяла шикарний клатч.

Співачка Ріта Ора. Фото: Shutterstock

Співачка Ріта Ора. Фото: SplashNews.com

Співачка Ріта Ора. Фото: WireImage

Раніше Ріта показала шанувальникам свою недавню відпустку в Шотландії з чоловіком Тайкою Вайтіті.

Вона поділилася фотографіями різних туристичних і мальовничих місць, включаючи замок Балморал і приголомшливі пейзажі сільської місцевості. Повідомляється, що пара придбала дім вартістю 5 мільйонів фунтів стерлінгів у Новій Зеландії..

Джерело повідомило: "Хоча Тайка і Ріта проводять багато часу в Великобританії, Нова Зеландія все ще є великою частиною їхнього життя".

Нагадаємо, Лана Дель Рей продемонструвала пишний бюст на сторінках глянцю.

Раніше невпізнавана Ріанна з кросівками на обличчі знялась в яскравій фешн-кампанії.