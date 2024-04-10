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Соблазнительная Зендея в платье-розе снялась для Vogue

10 апреля 2024 23:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Соблазнительная Зендея в платье-розе снялась для Vogue.
Американская актриса Зендея. Фото: Vogue
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Актриса Зендея не перестает удивлять роскошными образами. На этот раз она превратилась в изысканную красную розу для обложки американского Vogue.

Фотографии выложили в Instagram.

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A post shared by Vogue (@voguemagazine)

Звезда "Дюны" и "Challengers" Зендея снова поразила платьем. Она надела на голое тело красное мини в виде розы.

Также звезда поделилась своими мыслями о будущем. Она уверена, что однажды покончит с актерством и создаст собственную семью.

"Я не обязательно хочу, чтобы моим детям приходилось сталкиваться с негативом славы. Как, по-вашему, выглядит мое будущее? Я что, совершенно буду публичным человеком? Я хочу просто заниматься актерством, а потом однажды соскочить с этого влечения. И мне нужно будет выйти из индустрии, и дальше иметь безопасную и защищенную жизнь с собственной семьей", — обьяснила Зендея.

Съемку провела легендарный фотограф Энни Лейбовиц.

Американская актриса Зендея. Фото: Vogue
Американская актриса Зендея. Фото: Vogue

Напомним, актриса Зендея надела туфли с теннисными мячами — зачем. Также она представила свой новый фильм "Challengers" в изумрудном платье.

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