Спокуслива Зендея в сукні-троянді знялась для Vogue — фото

Американська акторка Зендея. Фото: Vogue

Акторка Зендея не припиняє дивувати розкішними образами. Цього разу вона перевтілилась у вишукану червону троянду для обкладинки американського Vogue.

Світлини виклали в Instagram.

Читайте також:

Зендея перевтілилась у троянду для Vogue

Зірка "Дюни" та "Challengers" акторка Зендея знову вразила сукнею. Вона вдягнула на голе тіло червоне міні у вигляді троянди.

Також зірка поділилася своїми думками про майбутнє. Вона впевнена, що одного дня покінчить з акторством і створить власну сім'ю.

"Я не обов'язково хочу, щоб моїм дітям доводилося зіштовхуватися з негативом слави. Як, по-вашому, виглядає моє майбутнє? Я що, доскону буду публічною людиною? Я хочу просто займатися акторством, а потім одного разу зіскочити з цього потягу. І мені треба буде вийти з індустрії, і далі мати безпечне та захищене життя з власною сім'єю", — пояснила Зендея.

Зйомку провела легендарка фотографка Енні Лейбовіц.

Американська акторка Зендея. Фото: Vogue

Нагадаємо, акторка Зендея вдягнула туфлі з тенісними м'ячами — навіщо. Також вона запрем'єрила свій новий фільм "Challengers" у смарагдовій сукні.