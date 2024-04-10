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Спокуслива Зендея в сукні-троянді знялась для Vogue

10 квітня 2024 23:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Спокуслива Зендея в сукні-троянді знялась для Vogue — фото
Американська акторка Зендея. Фото: Vogue
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Акторка Зендея не припиняє дивувати розкішними образами. Цього разу вона перевтілилась у вишукану червону троянду для обкладинки американського Vogue. 

Світлини виклали в Instagram.

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Зірка "Дюни" та "Challengers" акторка Зендея знову вразила сукнею. Вона вдягнула на голе тіло червоне міні у вигляді троянди.

Також зірка поділилася своїми думками про майбутнє. Вона впевнена, що одного дня покінчить з акторством і створить власну сім'ю.

"Я не обов'язково хочу, щоб моїм дітям доводилося зіштовхуватися з негативом слави. Як, по-вашому, виглядає моє майбутнє? Я що, доскону буду публічною людиною? Я хочу просто займатися акторством, а потім одного разу зіскочити з цього потягу. І мені треба буде вийти з індустрії, і далі мати безпечне та захищене життя з власною сім'єю", — пояснила Зендея.

Зйомку провела легендарка фотографка Енні Лейбовіц.

Американська акторка Зендея. Фото: Vogue
Американська акторка Зендея. Фото: Vogue

Нагадаємо, акторка Зендея вдягнула туфлі з тенісними м'ячами — навіщо. Також вона запрем'єрила свій новий фільм "Challengers" у смарагдовій сукні.

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