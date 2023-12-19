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Соблазнительно и по-домашнему – Тина Кароль очаровала подписчиков стройными ногами

19 декабря 2023 15:38
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Соблазнительно и по-домашнему – Тина Кароль очаровала подписчиков стройными ногами
Тина Король. Фото: instagram.com/tina_karol/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская топ-звезда Тина Кароль снялась в новой фотосессии. Певица выбрала теплый, но вместе с тем обольстительный образ.

Звезда опубликовала фото в instagram.

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Тина Кароль очаровала стройными ногами

Украинская певица Тина Кароль поделилась новыми фотографиями в соцсетях. Звезда предстала перед поклонниками в интересном образе. Артистка выбрала для себя белое, объемное свитер-платье от украинского бренда SAGE, который стоит 3 100 гривен.

Тина Король.
Тина Король. Фото: instagram.com/tina_karol/

Кароль соединила теплый свитер с классическими лаковыми лодочками. Ее длинные ноги, как обычно, выглядят шикарно. Певица дополнила свой образ чудесным макияжем и прической с легкими волнами.

Тина Король
Тина Король. Фото: instagram.com/tina_karol/

"Без внезапных ошибок, не бывает побед. Никогда не поздно взять новый белый лист бумаги…", — подписала сообщение с фотографиями певица.

Тина Король
Тина Король. Фото: instagram.com/tina_karol/

Поклонники певицы в восторге от ее красоты

Подписчикам звезды в большинстве своем понравилась ее новая фотосессия, однако они не уверены или уместно оголяться во время войны. Люди оставили отзыв в комментариях под корреспонденцией.

  • Чем старше становится женщина, появляется разумная красота и она стремится еще больше оголяться... Вопрос: зачем? Красивая, все видят, молодец! Зачем это публике? Не унижайте себя этим... Идет война. Некстати. Тинин талант принимаем. Хороших новостей нам всем с фронта... Слава ВСУ!
  • Эта женщина – мечта каждого мужчины!
  • Не эстетично.
  • Здесь прямо очень настоящая — такая, как и была в начале карьеры, эта естественность, кудряшки.
  • Никогда не поздно, но бывает уже не нужно.
Тина Король
Тина Король. Фото: instagram.com/tina_karol/

Напомним, что Тина Кароль показала, какого она добилась успеха.

Ранее Тина Кароль похвасталась своим телом в нижнем белье

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