Соблазнительно и по-домашнему – Тина Кароль очаровала подписчиков стройными ногами
Украинская топ-звезда Тина Кароль снялась в новой фотосессии. Певица выбрала теплый, но вместе с тем обольстительный образ.
Звезда опубликовала фото в instagram.
Тина Кароль очаровала стройными ногами
Украинская певица Тина Кароль поделилась новыми фотографиями в соцсетях. Звезда предстала перед поклонниками в интересном образе. Артистка выбрала для себя белое, объемное свитер-платье от украинского бренда SAGE, который стоит 3 100 гривен.
Кароль соединила теплый свитер с классическими лаковыми лодочками. Ее длинные ноги, как обычно, выглядят шикарно. Певица дополнила свой образ чудесным макияжем и прической с легкими волнами.
"Без внезапных ошибок, не бывает побед. Никогда не поздно взять новый белый лист бумаги…", — подписала сообщение с фотографиями певица.
Поклонники певицы в восторге от ее красоты
Подписчикам звезды в большинстве своем понравилась ее новая фотосессия, однако они не уверены или уместно оголяться во время войны. Люди оставили отзыв в комментариях под корреспонденцией.
- Чем старше становится женщина, появляется разумная красота и она стремится еще больше оголяться... Вопрос: зачем? Красивая, все видят, молодец! Зачем это публике? Не унижайте себя этим... Идет война. Некстати. Тинин талант принимаем. Хороших новостей нам всем с фронта... Слава ВСУ!
- Эта женщина – мечта каждого мужчины!
- Не эстетично.
- Здесь прямо очень настоящая — такая, как и была в начале карьеры, эта естественность, кудряшки.
- Никогда не поздно, но бывает уже не нужно.
Напомним, что Тина Кароль показала, какого она добилась успеха.
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