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Спокусливо і по-домашньому — Тіна Кароль зачарувала підписників стрункими ногами

19 грудня 2023 15:38
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Спокусливо і по-домашньому — Тіна Кароль зачарувала підписників стрункими ногами
Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська топ-зірка Тіна Кароль знялась у новій фотосесії. Співачка обрала теплий, але водночас зваблий образ.

Зірка опублікувала фото в instagram.

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Тіна Кароль зачарувала стрункими ногами

Українська співачка Тіна Кароль поділилася новими фотографіями у соцмережах. Зірка постала перед прихильниками у цікавому образі. Артистка обрала для себе білий, об'ємний светер-сукню від українського бренду SAGE, який коштує 3 100 гривень.

Тіна Кароль.
Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Кароль поєднала теплий светер з класичними лаковими лодочками. Її довгі ноги, як завжди, виглядають шикарно. Співачка доповнила свій образ нюдовий макіяжем та зачіскою з легкими хвилями.

Тіна Кароль
Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

"Без раптових помилок, не буває перемог. Ніколи не пізно взяти новий білий аркуш паперу…" — підписала допис з фотокартками співачка.

Тіна Кароль
Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Прихильники співачки в захваті від її краси

Підписникам зірки здебільшого сподобалась її нова фотосесія, проте вони не впевнені чи доречно оголятись під час війни. Люди залишили відгук у коментарях під дописом.

  • Чим старше стає жінка, з'являється розумна краса і вона прагне ще більше оголюватися... Питання: навіщо? Красива, всі бачуть, молодець! Навіщо це на публіку? Не принижуйте себе цим... Йде Війна. Недоречно. Тінин талант приймаємо. Гарних новин нам усім з фронту... Слава ЗСУ!
  • Ця жінка — мрія кожного чоловіка!
  • Не естетично.
  • Тут прямо дуже справжня — така, як і була на початку карʼєри, ця природність, кучеряшки.
  • Ніколи не пізно, але буває вже не потрібно.
Тіна Кароль
Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала, якого вона досягла успіху.

Раніше Тіна Кароль похизувалася своїм тілом у спідній білизні

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