Стала известна возможная причина развода Натали Портман с мужем

Натали Портман. Фото: instagram.com/natalieportman/

Выяснилось, что актриса Натали Портман, вероятно, расторгла брак со своим мужем из-за измен. Во время союза ее удивляло его необычное поведение.

Об этом пишет издание Us Weekly.

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В прошлом году многие звездные пары разошлись — среди них были и актриса Натали Портман с хореографом Беджамином Мильпье. Инсайдер рассказал интересующую информацию об их браке.

По информации US Weekly, проблемы у пары начались еще в конце 2022 года. Наталье Портман была готова бороться за отношения, но не получилось.

"Она не сдавалась без боя, но потом стало совершенно очевидно, что ее сердце давно не принадлежало (браку – ред.)", — сообщил инсайдер.

Другой источник сообщил, что актриса подозревала своего мужа в изменах. Он мог позволить себе не ночевать дома и это вызвало множество вопросов.

"Иногда он мог не вернуться домой или уехать в незапланированные командировки, которые выглядели очень подозрительно… После этого Натали начала что-то подозревать", — сообщило издание.

Натали Портман и Бенджамин Мильпье. Фото: instagram.com/natalieportman/

Есть информация, что Мильпье, кстати, изменил жене с 25-летней французской экоактивисткой Камиль Этьен. Она выступает в области климатических изменений и социальной справедливости.

Звездная пара пыталась наладить отношения, однако они вместе решили разойтись. Натали Портман была с мужем вместе в течение 11 лет.

Свой 2024 год актриса решила посвятить фокусировке на собственных нуждах и хочет восстановиться после сложного периода.

Ранее влюбленная Селена Гомес и одинокая Натали Портман посетили вручение кинопремии.

Также Натали Портман смело оделась в премию Governors Awards.