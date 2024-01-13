Закохана Селена Гомес та самотня Наталі Портман завітали на вручення кінопремії

Акторка Селена Гомес. Фото: Reuters

У Каліфорнії пройшла чергова кінопремія AFI Awards у готелі Four Seasons. Кінодіви сяяли у дизайнерських сукнях та демонструвала відмінний настрій. Серед зірок були: закохана Селена Гомес, яка нещодавно підтвердила стосунки з продюсером та акторка Наталі Портман, яка за чутками розійшлася з чоловіком після його зради.

Про це пише Daily Mail.

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Співачка Селена Гомес вбралася у корсетний топ з декольте у поєднанні зі штанами та блейзером — усе в тонку смужку та все від Versace. Красуня додала золото-чорний пояс і гостроносі туфлі. Наталі Портман вибрала сукню з квітковим поясом. Серед гостей були також Різ Візерспун, Леонардо Ді Капріо, Меріл Стріпп та інші.

Акторка Селена Гомес. Фото: Reuters

Акторка Наталі Портман. Фото: Reuters

Акторка Меріл Стріпп. Фото: Reuters

Акторка Різ Візерспун. Фото: Reuters

Актор Ленардо Ді Капріо. Фото: Reuters

Актор Кілліан Мерфі. Фото: Reuters

Традиційно перед фотографами позувала Марго Роббі. Зірка представила свій образ Барбі у Chanel. 33-річна актриса австралійського походження приміряла вінтажний твідовий жакет Chanel, додавши вінтажний ремінь та сумочку бренда. Твідовий піджак Chanel з дорогоцінними каменями та ремінь-ланцюжок належать до весняної колекції люксового бренду 1995 року, яка отримала назву "Колекція Барбі".

Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters

Актриса є амбасадором Chanel з 2018 року. У фільмі "Барбі" Марго носила кілька образів Chanel, а також культові аксесуари, зокрема вінтажне золоте та різнокольорове намисто з дорогоцінними каменями.

За даними Forbes, Chanel офіційно співпрацювали з фільмом Барбі, який включає п’ять образів, розроблених креативним директором бренду Віржині Віард, предмети з їх прет-а-порте та колекції Coco Beach, а також асортимент сумок і аксесуарів.

Нагадаємо, Наталі Портман, "Барбі" та Розамунд Пайк вразили сміливим вбранням.

Раніше жінка-троянда Дженніфер Лопес та гламурна "Барбі" сяяли на врученні "Золотого глобуса".