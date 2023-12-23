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Стала известна причина смерти актера оскароносного фильма "История любви"

23 декабря 2023 11:49
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Стас Кожушко
Редактор
Стала известна причина смерти актера оскароносного фильма "История любви"
Американский актер Райан О'Нил. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В начале этого месяца умер американский актер Райан О'Нил. Он известен, в частности, по ролям в "Истории любви" и "Барри Линдони". Звезде было 82 года. Сейчас стала известна причина смерти.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Причина смерти Райан О'Нила

Кинозвезда умерл от застойной сердечной недостаточности после того, как в течение многих лет страдал кардиомиопатией. Перед смертью он был госпитализирован в центр здравоохранения в Санта-Монике, штат Калифорния.

В свидетельстве о смерти не указано никаких других предрасполагающих факторов. Звезду "Истории любви" похоронили в Мемориальном парке и морге братьев Пирс Вествуд-Виллидж.

Американский актер Райан О'Нил в фильме "История любви". Фото: Google

Согласно информации Йельской школы медицины, застойная сердечная недостаточность относится к неспособности сердца удовлетворить потребность организма в крови.

Карьера Райана О'Нила началась в конце 1950-х годов и достигла своего пика к 1970-м. Актер участвовал в сериале "Пейтон-Плейс", комедиях "Главное событие" и "Торговцы мечтами". Райан активно снимался до конца XX века.

В 2001 году О'Нилу диагностировали хроническую лейкемию. В 2012 году врачи также обнаружили у артиста рак простаты.

Напомним, ранее мы писали о страхах королевы Елизаветы II перед смертью. Также мы рассказывали о причине неожиданной смерти звезды сериала "Друзья", актера Мэттью Перри.

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