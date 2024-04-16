От чего умер украинский писатель Дмитрий Капранов и когда похороны — причина

Украинский писатель и общественный активист Дмитрий Капранов. Фото: Общественная культура

Писатель Дмитрий Капранов скончался 16 апреля. Последние дни он хорошо себя чувствовал, но утром ему резко стало очень плохо.

Об этом рассказал друг литератора Саша Лирник OBOZ.UA.

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О смерти писателя сообщил его брат-близнец Виталий. Дмитрий скончался утром 16 апреля. Ему было всего 56 лет.

"Мне абсолютно не хочется сейчас что-то комментировать, просто скажу: что братья Капрановы — это часть моей Вселенной. Мне настолько горько, что не годен сейчас даже подобрать слова… Для меня Украина — это они. У Дмитрия были проблемы с сердцем, болел. Мы все переживали, но врачи говорили, что все нормально. А тут стало плохо утром — и все позавчера мы виделись — он так шутил красиво", — рассказал Саша Лирник.

Братья Капрановы. Фото: facebook/KapranovyBraty

Близкий друг семьи очень шокирован и расстроен из-за смерти Капранова. Он считает, что это горькая потеря не только для окружения писателя, но и всей Украины.

"Эрудированные, умные ребята — таких не найти! Я по-доброму завидовал их тандему. Можно обратиться за помощью в любое время — позвонить даже ночью. Очень веселые, невероятно чуткие — всегда поддержат, выслушают. Я не знаю, что говорить... Вместе с Дмитрием умерла и часть моей души", — добавил Лирник.

Когда состоится прощание с Дмитрием Капрановым

Поминальная служба состоится 18 апреля в Михайловском златоверхом монастыре в 11:00. Похоронят литератора на Байковом Кладбище.

"Дмитрия отпоем в четверг в 11-00 в Михайловском, после - на Байково" , - написали на официальной странице братьев Капрановых.

Сообщение братьев Капрановых. Фото: facebook/KapranovyBraty

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