Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Стала известна причина смерти Дмитрия Капранова arrow

Стала известна причина смерти Дмитрия Капранова

16 апреля 2024 22:43
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
От чего умер украинский писатель Дмитрий Капранов и когда похороны — причина
Украинский писатель и общественный активист Дмитрий Капранов. Фото: Общественная культура
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Писатель Дмитрий Капранов скончался 16 апреля. Последние дни он хорошо себя чувствовал, но утром ему резко стало очень плохо.

Об этом рассказал друг литератора Саша Лирник OBOZ.UA.

Читайте также:

Дмитрий Капранов умер из-за сердечного приступа

О смерти писателя сообщил его брат-близнец Виталий. Дмитрий скончался утром 16 апреля. Ему было всего 56 лет.

"Мне абсолютно не хочется сейчас что-то комментировать, просто скажу: что братья Капрановы — это часть моей Вселенной. Мне настолько горько, что не годен сейчас даже подобрать слова… Для меня Украина — это они. У Дмитрия были проблемы с сердцем, болел. Мы все переживали, но врачи говорили, что все нормально. А тут стало плохо утром — и все позавчера мы виделись — он так шутил красиво", — рассказал Саша Лирник.

Братья Капрановы. Фото: facebook/KapranovyBraty
Братья Капрановы. Фото: facebook/KapranovyBraty

Близкий друг семьи очень шокирован и расстроен из-за смерти Капранова. Он считает, что это горькая потеря не только для окружения писателя, но и всей Украины.

"Эрудированные, умные ребята — таких не найти! Я по-доброму завидовал их тандему. Можно обратиться за помощью в любое время — позвонить даже ночью. Очень веселые, невероятно чуткие — всегда поддержат, выслушают. Я не знаю, что говорить... Вместе с Дмитрием умерла и часть моей души", — добавил Лирник.

Когда состоится прощание с Дмитрием Капрановым

Поминальная служба состоится 18 апреля в Михайловском златоверхом монастыре в 11:00. Похоронят литератора на Байковом Кладбище.

"Дмитрия отпоем в четверг в 11-00 в Михайловском, после - на Байково" , - написали на официальной странице братьев Капрановых.

Сообщение братьев Капрановых. Фото: facebook/KapranovyBraty
Сообщение братьев Капрановых. Фото: facebook/KapranovyBraty

Напомним, скончался итальянский дизайнер Роберто Кавалли – что произошло. Также мы рассказывали о смерти голливудского актера, обвиненного в убийстве жены.

трагедия
смерть
писатели
блогеры
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю