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Стали известны номинанты на премию Оскар-2024

23 января 2024 17:25
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Стали известны номинанты на премию Оскар-2024
Статуэтка премии "Оскар". Фото: Andrew Eccles/Variety
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Американская киноакадемия объявила полный список номинантов на премию Оскар-2024. Фильм "Оппенгеймер" соревнуется в наибольшем количестве номинаций.

Об этом пишет The Gurdian.

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Лучший актер второго плана

• Райан Гослинг в "Барби"
• Роберт Дауни младший в "Оппенгеймере"
• Роберт Де Ниро в "Убийце цветочного полнолуния"
• Стерлинг К. Браун в "American Fiction"
• Марк Руффало в "Бедолахах"

Райан Гослинг в "Барби". Фото: стоп-кадр фильма
Райан Гослинг в "Барби". Фото: стоп-кадр фильма

Лучшая актриса второго плана

• Да'Вин Джой Рэндольф в "Оставлении"
• Эмили Блант в "Оппенгеймере"
• Даниэль Брукс в "The Color Purple"
• Америка Феррера в "Барби"
• Джоди Фостер в "Nyad"

Эмили Блант в "Оппенгеймере". Фото: стоп-кадр
Эмили Блант в "Оппенгеймере". Фото: стоп-кадр

Лучшие костюмы в фильме

• "Барби"
• "Бедолахи"
• "Убийцы цветочного полнолуния"
• "Наполеон"
• "Оппенгеймер"

Фильм "Бедолахи". Фото: стоп-кадр
Фильм "Бедолахи". Фото: стоп-кадр

Лучший адаптированный сценарий

• "Барби"
• "Оппенгеймер"
• "American fiction"
• "Бедолахи"
• "Зона интересов"

Лучший оригинальный сценарий

• "Маэстро"
• "Прошедшие жизни"
• "Оставленные"
• "Траектория падения"
• "Май Декабрь"

Фильм "Маэстро". Фото: стоп-кадр
Фильм "Маэстро". Фото: стоп-кадр

Лучшая музыка

• "Оппенгеймер"
• "American fiction"
• "Убийцы цветочного полнолуния"
• "Индиана Джонс и реликвия судьбы"
• "Бедолахи"

Лучший саундтрек

• What Was I Made For?
• I'm Just Ken
• The Fire Inside
• It Never Went Away
• Wahzhahe (A Song For My People)

Лучший анимационный фильм

• "Нимона"
• "Стихии"
• "Мальчик и Цапля"
• "Мечты роботов"
• "Человек-паук: Сквозь Вселенную"

Лучшие визуальные эффекты

• "Творец"
• "Годилла минус один"
• "Общество снега"
• "Миссия невыполнима: Расплата мертвых"
• "Сторожевые галактики vol.3"

Фильм "Годзилла минус один". Фото: стоп-кадр
Фильм "Годзилла минус один". Фото: стоп-кадр

Лучшая кинематография

• "Оппенгеймер"
• "Убийцы цветочного полнолуния"
• "Маэстро"
• "Бедолахи"
• "El Conde"

Лучший актер

• Киллиан Мерфи в "Оппенгеймере"
• Брэдли Купер в "Маэстро"
• Колман Доминго в "Rustin"
• Пол Джаматти в "Оставлении"
• Джефри Райт в "American Fiction"

Киллиан Мерфи в "Оппенгеймере". Фото: стоп-кадр
Киллиан Мерфи в "Оппенгеймере". Фото: стоп-кадр

Лучшая актриса

• Эмма Стоун в "Бедолахи"
• Кэри Маллиган в "Маэстро"
• Сандра Гюллер в "Траектории падения"
• Лили Гладстоун в "Убийце цветочного полнолуния"
• Аннетт Беннинг в "Nyad"

Лили Гладстоун в "Убийце цветочного полнолуния"
Лили Гладстоун в "Убийце цветочного полнолуния". Фото: стоп-кадр

Самый лучший фильм

• "Барби"
• "Маэстро"
• "Прошедшие жизни"
• "Бедолахи"
• "Оппенгеймер"
• "Оставленные"
• "American fiction"
• "Траектория падения"
• "Зона интересов"
• "Убийцы цветочного полнолуния"

Лучший режиссер:

• Кристофер Нолан
• Мартин Скорсезе
• Йоргос Лантимос
• Джонатан Глейзер
• Жюстин Трие

Фильм "Идеальные дни". Фото: стоп-кадр
Фильм "Идеальные дни". Фото: стоп-кадр

Лучший международный полнометражный фильм

  • "Идеальные дни" (Япония)
  • "Общество снега" (Испания)
  • "Учительская" (Германия)
  • "Зона интересов" (Великобритания)
  • "Я – Капитан" (Италия)

Лучшие макияж и прически

  • "Голда"
  • "Маэстро"
  • "Оппенгеймер"
  • "Бедные создания"
  • "Снежное сообщество"
Фильм "Голда". фото: стоп-кадр
Фильм "Голда". Фото: стоп-кадр

Лучший игровой короткометражный фильм

  • "После"
  • "Красное, белое и синее"
  • "Удивительная история Генри Шугара"
  • "Непобедимый"
  • "Рыцарь удачи"

Лучший анимационный короткоментражный фильм

  • "Письмо к свинье"
  • "95 ощущений"
  • "Наша униформа"
  • "Pachyderme"
  • "Война закончилась. Вдохновленная музыкой Джона и Йоко"

Лучший документальный фильм

  • "Бобби Уайн: Народный президент"
  • "Вечная память"
  • "Четыре дочери"
  • "Убить тигра"
  • "20 дней в Мариуполе"
Фильм "20 дней в Мариуполе". Фото: стоп-кадр
Фильм "20 дней в Мариуполе". Фото: стоп-кадр

Лучший короткометражный документальный фильм

  • "Азбука запрета книг"
  • "Цирюльник из Литл-Рока"
  • "Остров между"
  • "Последняя ремонтная мастерская"
  • "Ной Най и Вай По"

Лучший художник-постановщик:

  • "Барби"
  • "Убийцы цветочной луны"
  • "Наполеон"
  • "Опенгеймер"
  • "Бедные создания"
Фильм "Наполеон". Фото:
Фильм "Наполеон". Фото: стоп-кадр

Ранее фильм "20 дней в Мариуполе" попал в номинанты премии Оскар

Также номинанта на премию "Оскар" обвинили в изнасиловании.

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2024 год

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