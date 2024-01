Стали известны номинанты на премию Оскар-2024

Статуэтка премии "Оскар". Фото: Andrew Eccles/Variety

Американская киноакадемия объявила полный список номинантов на премию Оскар-2024. Фильм "Оппенгеймер" соревнуется в наибольшем количестве номинаций.

Об этом пишет The Gurdian.

Лучший актер второго плана

• Райан Гослинг в "Барби"

• Роберт Дауни младший в "Оппенгеймере"

• Роберт Де Ниро в "Убийце цветочного полнолуния"

• Стерлинг К. Браун в "American Fiction"

• Марк Руффало в "Бедолахах"

Райан Гослинг в "Барби". Фото: стоп-кадр фильма

Лучшая актриса второго плана

• Да'Вин Джой Рэндольф в "Оставлении"

• Эмили Блант в "Оппенгеймере"

• Даниэль Брукс в "The Color Purple"

• Америка Феррера в "Барби"

• Джоди Фостер в "Nyad"

Эмили Блант в "Оппенгеймере". Фото: стоп-кадр

Лучшие костюмы в фильме

• "Барби"

• "Бедолахи"

• "Убийцы цветочного полнолуния"

• "Наполеон"

• "Оппенгеймер"

Фильм "Бедолахи". Фото: стоп-кадр

Лучший адаптированный сценарий

• "Барби"

• "Оппенгеймер"

• "American fiction"

• "Бедолахи"

• "Зона интересов"

Лучший оригинальный сценарий

• "Маэстро"

• "Прошедшие жизни"

• "Оставленные"

• "Траектория падения"

• "Май Декабрь"

Фильм "Маэстро". Фото: стоп-кадр

Лучшая музыка

• "Оппенгеймер"

• "American fiction"

• "Убийцы цветочного полнолуния"

• "Индиана Джонс и реликвия судьбы"

• "Бедолахи"

Лучший саундтрек

• What Was I Made For?

• I'm Just Ken

• The Fire Inside

• It Never Went Away

• Wahzhahe (A Song For My People)

Лучший анимационный фильм

• "Нимона"

• "Стихии"

• "Мальчик и Цапля"

• "Мечты роботов"

• "Человек-паук: Сквозь Вселенную"

Лучшие визуальные эффекты

• "Творец"

• "Годилла минус один"

• "Общество снега"

• "Миссия невыполнима: Расплата мертвых"

• "Сторожевые галактики vol.3"

Фильм "Годзилла минус один". Фото: стоп-кадр

Лучшая кинематография

• "Оппенгеймер"

• "Убийцы цветочного полнолуния"

• "Маэстро"

• "Бедолахи"

• "El Conde"

Лучший актер

• Киллиан Мерфи в "Оппенгеймере"

• Брэдли Купер в "Маэстро"

• Колман Доминго в "Rustin"

• Пол Джаматти в "Оставлении"

• Джефри Райт в "American Fiction"

Киллиан Мерфи в "Оппенгеймере". Фото: стоп-кадр

Лучшая актриса

• Эмма Стоун в "Бедолахи"

• Кэри Маллиган в "Маэстро"

• Сандра Гюллер в "Траектории падения"

• Лили Гладстоун в "Убийце цветочного полнолуния"

• Аннетт Беннинг в "Nyad"

Лили Гладстоун в "Убийце цветочного полнолуния". Фото: стоп-кадр

Самый лучший фильм

• "Барби"

• "Маэстро"

• "Прошедшие жизни"

• "Бедолахи"

• "Оппенгеймер"

• "Оставленные"

• "American fiction"

• "Траектория падения"

• "Зона интересов"

• "Убийцы цветочного полнолуния"

Лучший режиссер:

• Кристофер Нолан

• Мартин Скорсезе

• Йоргос Лантимос

• Джонатан Глейзер

• Жюстин Трие

Фильм "Идеальные дни". Фото: стоп-кадр

Лучший международный полнометражный фильм

"Идеальные дни" (Япония)

"Общество снега" (Испания)

"Учительская" (Германия)

"Зона интересов" (Великобритания)

"Я – Капитан" (Италия)

Лучшие макияж и прически

"Голда"

"Маэстро"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания"

"Снежное сообщество"

Фильм "Голда". Фото: стоп-кадр

Лучший игровой короткометражный фильм

"После"

"Красное, белое и синее"

"Удивительная история Генри Шугара"

"Непобедимый"

"Рыцарь удачи"

Лучший анимационный короткоментражный фильм

"Письмо к свинье"

"95 ощущений"

"Наша униформа"

"Pachyderme"

"Война закончилась. Вдохновленная музыкой Джона и Йоко"

Лучший документальный фильм

"Бобби Уайн: Народный президент"

"Вечная память"

"Четыре дочери"

"Убить тигра"

"20 дней в Мариуполе"

Фильм "20 дней в Мариуполе". Фото: стоп-кадр

Лучший короткометражный документальный фильм

"Азбука запрета книг"

"Цирюльник из Литл-Рока"

"Остров между"

"Последняя ремонтная мастерская"

"Ной Най и Вай По"

Лучший художник-постановщик:

"Барби"

"Убийцы цветочной луны"

"Наполеон"

"Опенгеймер"

"Бедные создания"

Фильм "Наполеон". Фото: стоп-кадр

