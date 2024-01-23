Стали известны номинанты на премию Оскар-2024
Американская киноакадемия объявила полный список номинантов на премию Оскар-2024. Фильм "Оппенгеймер" соревнуется в наибольшем количестве номинаций.
Об этом пишет The Gurdian.
Лучший актер второго плана
• Райан Гослинг в "Барби"
• Роберт Дауни младший в "Оппенгеймере"
• Роберт Де Ниро в "Убийце цветочного полнолуния"
• Стерлинг К. Браун в "American Fiction"
• Марк Руффало в "Бедолахах"
Лучшая актриса второго плана
• Да'Вин Джой Рэндольф в "Оставлении"
• Эмили Блант в "Оппенгеймере"
• Даниэль Брукс в "The Color Purple"
• Америка Феррера в "Барби"
• Джоди Фостер в "Nyad"
Лучшие костюмы в фильме
• "Барби"
• "Бедолахи"
• "Убийцы цветочного полнолуния"
• "Наполеон"
• "Оппенгеймер"
Лучший адаптированный сценарий
• "Барби"
• "Оппенгеймер"
• "American fiction"
• "Бедолахи"
• "Зона интересов"
Лучший оригинальный сценарий
• "Маэстро"
• "Прошедшие жизни"
• "Оставленные"
• "Траектория падения"
• "Май Декабрь"
Лучшая музыка
• "Оппенгеймер"
• "American fiction"
• "Убийцы цветочного полнолуния"
• "Индиана Джонс и реликвия судьбы"
• "Бедолахи"
Лучший саундтрек
• What Was I Made For?
• I'm Just Ken
• The Fire Inside
• It Never Went Away
• Wahzhahe (A Song For My People)
Лучший анимационный фильм
• "Нимона"
• "Стихии"
• "Мальчик и Цапля"
• "Мечты роботов"
• "Человек-паук: Сквозь Вселенную"
Лучшие визуальные эффекты
• "Творец"
• "Годилла минус один"
• "Общество снега"
• "Миссия невыполнима: Расплата мертвых"
• "Сторожевые галактики vol.3"
Лучшая кинематография
• "Оппенгеймер"
• "Убийцы цветочного полнолуния"
• "Маэстро"
• "Бедолахи"
• "El Conde"
Лучший актер
• Киллиан Мерфи в "Оппенгеймере"
• Брэдли Купер в "Маэстро"
• Колман Доминго в "Rustin"
• Пол Джаматти в "Оставлении"
• Джефри Райт в "American Fiction"
Лучшая актриса
• Эмма Стоун в "Бедолахи"
• Кэри Маллиган в "Маэстро"
• Сандра Гюллер в "Траектории падения"
• Лили Гладстоун в "Убийце цветочного полнолуния"
• Аннетт Беннинг в "Nyad"
Самый лучший фильм
• "Барби"
• "Маэстро"
• "Прошедшие жизни"
• "Бедолахи"
• "Оппенгеймер"
• "Оставленные"
• "American fiction"
• "Траектория падения"
• "Зона интересов"
• "Убийцы цветочного полнолуния"
Лучший режиссер:
• Кристофер Нолан
• Мартин Скорсезе
• Йоргос Лантимос
• Джонатан Глейзер
• Жюстин Трие
Лучший международный полнометражный фильм
- "Идеальные дни" (Япония)
- "Общество снега" (Испания)
- "Учительская" (Германия)
- "Зона интересов" (Великобритания)
- "Я – Капитан" (Италия)
Лучшие макияж и прически
- "Голда"
- "Маэстро"
- "Оппенгеймер"
- "Бедные создания"
- "Снежное сообщество"
Лучший игровой короткометражный фильм
- "После"
- "Красное, белое и синее"
- "Удивительная история Генри Шугара"
- "Непобедимый"
- "Рыцарь удачи"
Лучший анимационный короткоментражный фильм
- "Письмо к свинье"
- "95 ощущений"
- "Наша униформа"
- "Pachyderme"
- "Война закончилась. Вдохновленная музыкой Джона и Йоко"
Лучший документальный фильм
- "Бобби Уайн: Народный президент"
- "Вечная память"
- "Четыре дочери"
- "Убить тигра"
- "20 дней в Мариуполе"
Лучший короткометражный документальный фильм
- "Азбука запрета книг"
- "Цирюльник из Литл-Рока"
- "Остров между"
- "Последняя ремонтная мастерская"
- "Ной Най и Вай По"
Лучший художник-постановщик:
- "Барби"
- "Убийцы цветочной луны"
- "Наполеон"
- "Опенгеймер"
- "Бедные создания"
Ранее фильм "20 дней в Мариуполе" попал в номинанты премии Оскар
Также номинанта на премию "Оскар" обвинили в изнасиловании.
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