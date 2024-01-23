Стали відомі номінанти на премію Оскар-2024
Американська кіноакадемія оголосила повний список номінантів на премію Оскар-2024. Фільм "Оппенгеймер" змагається у найбільшій кількості номінацій.
Про це пише The Gurdian.
Найкращий актор другого плану
• Раян Гослінг у "Барбі"
• Роберт Дауні молодший у "Оппенгеймері"
• Роберт Де Ніро у "Вбивці квіткової повні"
• Стерлінг К. Браун у "American Fiction"
• Марк Руффало у "Бідолахах"
Найкраща актриса другого плану
• Да’Він Джой Рендольф у "Залишені"
• Емілі Блант у "Оппенгеймері"
• Даніель Брукс у "The Color Purple"
• Америка Феррера у "Барбі"
• Джоді Фостер у "Nyad"
Найкращі костюми у фільмі
• "Барбі"
• "Бідолахи"
• "Вбивці квіткової повні"
• "Наполеон"
• "Оппенгеймер"
Найкращий адаптований сценарій
• "Барбі"
• "Оппенгеймер"
• "American fiction"
• "Бідолахи"
• "Зона інтересів"
Найкращий оригінальний сценарій
• "Маестро"
• "Минулі життя"
• "Залишені"
• "Траєкторія падіння"
• "Травень Грудень"
Найкраща музика
• "Оппенгеймер"
• "American fiction"
• "Вбивці квіткової повні"
• "Індіана Джонс і реліквія долі"
• "Бідолахи"
Найкращий саундтрек
• What Was I Made For?
• I’m Just Ken
• The Fire Inside
• It Never Went Away
• Wahzhazhe (A Song For My People)
Найкращий анімаційний фільм
• "Німона"
• "Стихії"
• "Хлопчик і Чапля"
• "Мрії роботів"
• "Людина-павук: Крізь Всесвіт"
Найкращі візуальні ефекти
• "Творець"
• "Годзілла мінус один"
• "Товариство снігу"
• "Місія нездійсненна: Розплата мертвих"
• "Вартові галактики vol.3"
Найкраща кінематографія
• "Оппенгеймер"
• "Вбивці квіткової повні"
• "Маестро"
• "Бідолахи"
• "El Conde"
Найкращий актор
• Кілліан Мерфі у "Оппенгеймері"
• Бредлі Купер у "Маестро"
• Колман Домінго у "Rustin"
• Пол Джаматті у "Залишені"
• Джефрі Райт у "American Fiction"
Найкраща актриса
• Емма Стоун у "Бідолахи"
• Кері Малліган у "Маестро"
• Сандра Гюллер у "Траєкторії падіння"
• Лілі Гладстоун у "Вбивці квіткової повні"
• Аннетт Бенінг у "Nyad"
Найкращий фільм
• "Барбі"
• "Маестро"
• "Минулі життя"
• "Бідолахи"
• "Оппенгеймер"
• "Залишені"
• "American fiction"
• "Траєкторія падіння"
• "Зона інтересів"
• "Вбивці квіткової повні"
Найкращий режисер:
• Крістофер Нолан
• Мартін Скорсезе
• Йоргос Лантімос
• Джонатан Глейзер
• Жюстін Тріє
Найкращий міжнародний повнометражний фільм
- "Ідеальні дні" (Японія)
- "Товариство снігу" (Іспанія)
- "Учительська" (Німеччина)
- "Зона інтересів" (Велика Британія)
- "Я – Капітан" (Італія)
Найкращі макіяж та зачіски
- "Голда"
- "Маестро"
- "Оппенгеймер"
- "Бідолашні створіння"
- "Снігова спільнота"
Найкращий ігровий короткометражний фільм
- "Після"
- "Червоне, біле і синє"
- "Дивовижна історія Генрі Шугара"
- "Непереможний"
- "Лицар удачі"
Найкращий анімаційний короткоментражний фільм
- "Лист до свині"
- "95 відчуттів"
- "Наша уніформа"
- "Pachyderme"
- "Війна закінчилася. Натхненна музикою Джона та Йоко"
Найкращий документальний фільм
- "Боббі Уайн: Народний президент"
- "Вічна пам'ять"
- "Чотири дочки"
- "Вбити тигра"
- "20 днів у Маріуполі"
Найкращий короткометражний документальний фільм
- "Абетка заборони книг"
- "Цирюльник із Літл-Рока"
- "Острів між"
- "Остання ремонтна майстерня"
- "Ной Най і Вай По"
Найкращий художник-постановник:
- "Барбі"
- "Вбивці квіткового місяця"
- "Наполеон"
- "Опенгеймер"
- "Бідолашні створіння"
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Також номінанта на премію "Оскар" звинуватили у зґвалтуванні.
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