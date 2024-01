Стали відомі номінанти на премію Оскар-2024

Статуетка премії "Оскар". Фото: Andrew Eccles/Variety

Американська кіноакадемія оголосила повний список номінантів на премію Оскар-2024. Фільм "Оппенгеймер" змагається у найбільшій кількості номінацій.

Про це пише The Gurdian.

Читайте також:

Найкращий актор другого плану

• Раян Гослінг у "Барбі"

• Роберт Дауні молодший у "Оппенгеймері"

• Роберт Де Ніро у "Вбивці квіткової повні"

• Стерлінг К. Браун у "American Fiction"

• Марк Руффало у "Бідолахах"

Раян Гослінг у "Барбі". Фото: стоп-кадр фільму

Найкраща актриса другого плану

• Да’Він Джой Рендольф у "Залишені"

• Емілі Блант у "Оппенгеймері"

• Даніель Брукс у "The Color Purple"

• Америка Феррера у "Барбі"

• Джоді Фостер у "Nyad"

Емілі Блант у "Оппенгеймері". Фото: стоп-кадр

Найкращі костюми у фільмі

• "Барбі"

• "Бідолахи"

• "Вбивці квіткової повні"

• "Наполеон"

• "Оппенгеймер"

Фільм "Бідолахи". Фото: стоп-кадр

Найкращий адаптований сценарій

• "Барбі"

• "Оппенгеймер"

• "American fiction"

• "Бідолахи"

• "Зона інтересів"

Найкращий оригінальний сценарій

• "Маестро"

• "Минулі життя"

• "Залишені"

• "Траєкторія падіння"

• "Травень Грудень"

Фільм "Маестро". Фото: стоп-кадр

Найкраща музика

• "Оппенгеймер"

• "American fiction"

• "Вбивці квіткової повні"

• "Індіана Джонс і реліквія долі"

• "Бідолахи"

Найкращий саундтрек

• What Was I Made For?

• I’m Just Ken

• The Fire Inside

• It Never Went Away

• Wahzhazhe (A Song For My People)

Найкращий анімаційний фільм

• "Німона"

• "Стихії"

• "Хлопчик і Чапля"

• "Мрії роботів"

• "Людина-павук: Крізь Всесвіт"

Найкращі візуальні ефекти

• "Творець"

• "Годзілла мінус один"

• "Товариство снігу"

• "Місія нездійсненна: Розплата мертвих"

• "Вартові галактики vol.3"

Фільм "Годзілла мінус один". Фото: стоп-кадр

Найкраща кінематографія

• "Оппенгеймер"

• "Вбивці квіткової повні"

• "Маестро"

• "Бідолахи"

• "El Conde"

Найкращий актор

• Кілліан Мерфі у "Оппенгеймері"

• Бредлі Купер у "Маестро"

• Колман Домінго у "Rustin"

• Пол Джаматті у "Залишені"

• Джефрі Райт у "American Fiction"

Кілліан Мерфі у "Оппенгеймері". Фото: стоп-кадр

Найкраща актриса

• Емма Стоун у "Бідолахи"

• Кері Малліган у "Маестро"

• Сандра Гюллер у "Траєкторії падіння"

• Лілі Гладстоун у "Вбивці квіткової повні"

• Аннетт Бенінг у "Nyad"

Лілі Гладстоун у "Вбивці квіткової повні". Фото: стоп-кадр

Найкращий фільм

• "Барбі"

• "Маестро"

• "Минулі життя"

• "Бідолахи"

• "Оппенгеймер"

• "Залишені"

• "American fiction"

• "Траєкторія падіння"

• "Зона інтересів"

• "Вбивці квіткової повні"

Найкращий режисер:

• Крістофер Нолан

• Мартін Скорсезе

• Йоргос Лантімос

• Джонатан Глейзер

• Жюстін Тріє

Фільм "Ідеальні дні". Фото: стоп-кадр

Найкращий міжнародний повнометражний фільм

"Ідеальні дні" (Японія)

"Товариство снігу" (Іспанія)

"Учительська" (Німеччина)

"Зона інтересів" (Велика Британія)

"Я – Капітан" (Італія)

Найкращі макіяж та зачіски

"Голда"

"Маестро"

"Оппенгеймер"

"Бідолашні створіння"

"Снігова спільнота"

Фільм "Голда". Фото: стоп-кадр

Найкращий ігровий короткометражний фільм

"Після"

"Червоне, біле і синє"

"Дивовижна історія Генрі Шугара"

"Непереможний"

"Лицар удачі"

Найкращий анімаційний короткоментражний фільм

"Лист до свині"

"95 відчуттів"

"Наша уніформа"

"Pachyderme"

"Війна закінчилася. Натхненна музикою Джона та Йоко"

Найкращий документальний фільм

"Боббі Уайн: Народний президент"

"Вічна пам'ять"

"Чотири дочки"

"Вбити тигра"

"20 днів у Маріуполі"

Фільм "20 днів у Маріуполі". Фото: стоп-кадр

Найкращий короткометражний документальний фільм

"Абетка заборони книг"

"Цирюльник із Літл-Рока"

"Острів між"

"Остання ремонтна майстерня"

"Ной Най і Вай По"

Найкращий художник-постановник:

"Барбі"

"Вбивці квіткового місяця"

"Наполеон"

"Опенгеймер"

"Бідолашні створіння"

Фільм "Наполеон". Фото: стоп-кадр

Раніше фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у номінанти премії Оскар

Також номінанта на премію "Оскар" звинуватили у зґвалтуванні.