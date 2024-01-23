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Стали відомі номінанти на премію Оскар-2024

23 січня 2024 17:25
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Анна Сірик
редактор
Стали відомі номінанти на премію Оскар-2024
Статуетка премії "Оскар". Фото: Andrew Eccles/Variety
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Американська кіноакадемія оголосила повний список номінантів на премію Оскар-2024. Фільм "Оппенгеймер" змагається у найбільшій кількості номінацій.

Про це пише The Gurdian.

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Найкращий актор другого плану

• Раян Гослінг у "Барбі"
• Роберт Дауні молодший у "Оппенгеймері"
• Роберт Де Ніро у "Вбивці квіткової повні"
• Стерлінг К. Браун у "American Fiction" 
• Марк Руффало у "Бідолахах"

Раян Гослінг у "Барбі". Фото: стоп-кадр фільму
Раян Гослінг у "Барбі". Фото: стоп-кадр фільму

Найкраща актриса другого плану

• Да’Він Джой Рендольф у "Залишені"
• Емілі Блант у "Оппенгеймері"
• Даніель Брукс у "The Color Purple"
• Америка Феррера у "Барбі"
• Джоді Фостер у "Nyad"

Емілі Блант у "Оппенгеймері". Фото: стоп-кадр
Емілі Блант у "Оппенгеймері". Фото: стоп-кадр

Найкращі костюми у фільмі

• "Барбі"
• "Бідолахи"
• "Вбивці квіткової повні"
• "Наполеон"
• "Оппенгеймер"

Фільм "Бідолахи". Фото: стоп-кадр
Фільм "Бідолахи". Фото: стоп-кадр

Найкращий адаптований сценарій

• "Барбі"
• "Оппенгеймер"
• "American fiction"
• "Бідолахи"
• "Зона інтересів"

Найкращий оригінальний сценарій

• "Маестро"
• "Минулі життя"
• "Залишені"
• "Траєкторія падіння"
• "Травень Грудень"

Фільм "Маестро". Фото: стоп-кадр
Фільм "Маестро". Фото: стоп-кадр

Найкраща музика

• "Оппенгеймер"
• "American fiction"
• "Вбивці квіткової повні"
• "Індіана Джонс і реліквія долі"
• "Бідолахи"

Найкращий саундтрек

• What Was I Made For?
• I’m Just Ken
• The Fire Inside
• It Never Went Away
• Wahzhazhe (A Song For My People)

Найкращий анімаційний фільм

• "Німона"
• "Стихії"
• "Хлопчик і Чапля"
• "Мрії роботів"
• "Людина-павук: Крізь Всесвіт"

Найкращі візуальні ефекти

• "Творець"
• "Годзілла мінус один"
• "Товариство снігу"
• "Місія нездійсненна: Розплата мертвих"
• "Вартові галактики vol.3"

Фільм "Годзілла мінус один". Фото: стоп-кадр
Фільм "Годзілла мінус один". Фото: стоп-кадр

Найкраща кінематографія

• "Оппенгеймер"
• "Вбивці квіткової повні"
• "Маестро"
• "Бідолахи"
•  "El Conde"

Найкращий актор

• Кілліан Мерфі у "Оппенгеймері"
• Бредлі Купер у "Маестро"
• Колман Домінго у "Rustin"
• Пол Джаматті у "Залишені"
• Джефрі Райт у "American Fiction"

Кілліан Мерфі у "Оппенгеймері". Фото: стоп-кадр
Кілліан Мерфі у "Оппенгеймері". Фото: стоп-кадр

Найкраща актриса

• Емма Стоун у "Бідолахи"
• Кері Малліган у "Маестро"
• Сандра Гюллер у "Траєкторії падіння"
• Лілі Гладстоун у "Вбивці квіткової повні"
• Аннетт Бенінг у "Nyad"

Лілі Гладстоун у "Вбивці квіткової повні"
Лілі Гладстоун у "Вбивці квіткової повні". Фото: стоп-кадр

Найкращий фільм

• "Барбі"
• "Маестро"
• "Минулі життя"
• "Бідолахи" 
• "Оппенгеймер"
• "Залишені"
• "American fiction"
• "Траєкторія падіння"
• "Зона інтересів"
• "Вбивці квіткової повні"

Найкращий режисер:

• Крістофер Нолан
• Мартін Скорсезе
• Йоргос Лантімос
• Джонатан Глейзер
• Жюстін Тріє

Фільм "Ідеальні дні". Фото: стоп-кадр
Фільм "Ідеальні дні". Фото: стоп-кадр

Найкращий міжнародний повнометражний фільм

  • "Ідеальні дні" (Японія)
  • "Товариство снігу" (Іспанія)
  • "Учительська" (Німеччина)
  • "Зона інтересів" (Велика Британія)
  • "Я – Капітан" (Італія)

Найкращі макіяж та зачіски

  • "Голда"
  • "Маестро"
  • "Оппенгеймер"
  • "Бідолашні створіння"
  • "Снігова спільнота"
Фільм "Голда". фото: стоп-кадр
Фільм "Голда". Фото: стоп-кадр

Найкращий ігровий короткометражний фільм

  • "Після"
  • "Червоне, біле і синє"
  • "Дивовижна історія Генрі Шугара"
  • "Непереможний"
  • "Лицар удачі"

Найкращий анімаційний короткоментражний фільм

  • "Лист до свині"
  • "95 відчуттів"
  • "Наша уніформа"
  • "Pachyderme"
  • "Війна закінчилася. Натхненна музикою Джона та Йоко"

Найкращий документальний фільм

  • "Боббі Уайн: Народний президент"
  • "Вічна пам'ять"
  • "Чотири дочки"
  • "Вбити тигра"
  • "20 днів у Маріуполі"
Фільм "20 днів у Маріуполі". Фото: стоп-кадр
Фільм "20 днів у Маріуполі". Фото: стоп-кадр

Найкращий короткометражний документальний фільм

  • "Абетка заборони книг"
  • "Цирюльник із Літл-Рока"
  • "Острів між"
  • "Остання ремонтна майстерня"
  • "Ной Най і Вай По"

Найкращий художник-постановник:

  • "Барбі"
  • "Вбивці квіткового місяця"
  • "Наполеон"
  • "Опенгеймер"
  • "Бідолашні створіння"
Фільм "Наполеон". Фото:
Фільм "Наполеон". Фото: стоп-кадр

Раніше фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у номінанти премії Оскар

Також номінанта на премію "Оскар" звинуватили у зґвалтуванні.

Оскар
кіно
премія
фільм
актори
закордонні зірки
2024 рік

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