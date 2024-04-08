Анджелина Джоли выдвинула новые обвинения против Брэда Питта.

Американская актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Хотя известная звездная пара Брэда Питта и Анджелины Джоли подала на развод еще в далеком 2016 году, судебный процесс продолжается. Недавно Джоли призналась, что Питт неоднократно проявлял жестокость не только к ней, но и к детям.

Об этом пишет People.

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Брэд Питт избивал детей

Муж Анджелины Джоли Брэд Питт жестоко обращался с ней еще задолго до потасовки в самолете в 2016 году. Тогда супруги летели из Франции в Лос-Анджелес, и Питт облил свою семью пивом и вином, а также ударил жену.

В новом иске Анджелина Джоли утверждает, что ее бывший муж проявлял жестокость к детям еще задолго до громкой потасовки в самолете.

Так, во время очередной ссоры Питт травмировал спину и локоть жены. Дети супругов пытались вступиться за маму, однако актера это не остановило и он ударил одного из малышей по лицу, а другого придавил. Известно, что после этого пара некоторое время жила раздельно.

Джоли в своем обращении в суд указывает, что именно эта ситуация стала причиной расторжения брака.

"История с насилием Питта началась задолго до того перелета из Франции в Лос-Анджелес в 2016 году. Этот перелет стал последней каплей, когда Питт проявил насилие к Анджелине и детям. Джоли после этого сразу ушла от него", — говорится в материалах суда.

Напомним, ранее мы писали, что Джоли на фоне разборок с Питтом устроила шоппинг своей 15-летней дочери Вивьен. Также мы рассказывали, что Брэд Питт судится с российским олигархом, которому Анджелина Джоли продала винодельню.