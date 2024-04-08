Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Стали известны новые свидетельства Джоли о насилии со стороны Питта arrow

Стали известны новые свидетельства Джоли о насилии со стороны Питта

8 апреля 2024 13:24
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Анджелина Джоли выдвинула новые обвинения против Брэда Питта.
Американская актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Хотя известная звездная пара Брэда Питта и Анджелины Джоли подала на развод еще в далеком 2016 году, судебный процесс продолжается. Недавно Джоли призналась, что Питт неоднократно проявлял жестокость не только к ней, но и к детям.

Об этом пишет People.

Читайте также:

Брэд Питт избивал детей

Муж Анджелины Джоли Брэд Питт жестоко обращался с ней еще задолго до потасовки в самолете в 2016 году. Тогда супруги летели из Франции в Лос-Анджелес, и Питт облил свою семью пивом и вином, а также ударил жену.

В новом иске Анджелина Джоли утверждает, что ее бывший муж проявлял жестокость к детям еще задолго до громкой потасовки в самолете.

Так, во время очередной ссоры Питт травмировал спину и локоть жены. Дети супругов пытались вступиться за маму, однако актера это не остановило и он ударил одного из малышей по лицу, а другого придавил. Известно, что после этого пара некоторое время жила раздельно.

Джоли в своем обращении в суд указывает, что именно эта ситуация стала причиной расторжения брака.

"История с насилием Питта началась задолго до того перелета из Франции в Лос-Анджелес в 2016 году. Этот перелет стал последней каплей, когда Питт проявил насилие к Анджелине и детям. Джоли после этого сразу ушла от него", — говорится в материалах суда.

Напомним, ранее мы писали, что Джоли на фоне разборок с Питтом устроила шоппинг своей 15-летней дочери Вивьен. Также мы рассказывали, что Брэд Питт судится с российским олигархом, которому Анджелина Джоли продала винодельню.

скандал
брак
Анджелина Джоли
дети
Брэд Питт
зарубежные звезды
насилие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку