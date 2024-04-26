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Стало известно, действительно ли Кайли Дженнер беременна от Тимоти Шаламе

26 апреля 2024 21:22
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Действительно ли миллиардерша Кайли Дженнер беременна от актера Тимоти Шаламе.
Теледива и бизнес-вумен Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе. Фото: CHRISTOPHER POLK/GOLDEN GLOBES 2024
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Последние недели в сети ходят слухи о беременности американской телезвезды Кайли Дженнер. Она встречается с голливудским актером Тимоти Шаламе и наконец стало известно, действительно ли они ждут малыша.

Об этом пишет Us Weekly.

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Инсайдеры издания заверили, что бизнес-вумен Кайли Дженнер не беременна. Также они отрицают, что она планирует третьего ребенка, ведь у нее двое малышей от бывшего мужа Тревиса Скотта.

Впервые слухи о беременности были вызваны комиком Дэниелом Тошем. Далее они распространились твиттером и поклонники звездной пары сходили с ума от мысли об их общем ребенке.

Известно, что Кайли до сих пор вместе с Тимоти, хотя сейчас между ними большое расстояние. Девушка живет в Калифорнии с детьми, а актер снимается в фильме о Бобе Дилане "Полная неизвестность" в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

"Кайли и Тимоти поддерживали связь, пока она была на съемках в Манхэттене, они до сих пор вместе", — говорит инсайдер.

Отношения Дженнер и Шаламе начались в апреле прошлого года. Впервые их увидели вместе на концерте Бейонсе в Лос-Анджелесе. Дальше они уже не скрывали отношения. Звездная пара стала любимцем публики после своего романтического поцелуя на Золотом Глобусе, который показали на большом экране.

@gossip.fashion

Влюбленная пара Кайли и Тимоти на премии Золотой Глобус 2024 ❤️

♬ Ethereal by txmy slowed - Octive down

Напомним, Кайли Дженнер строит бункер с сауной. Также звезда снялась обнаженной для рекламы ее бренда.

США
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Тимоти Шаламе
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