Действительно ли миллиардерша Кайли Дженнер беременна от актера Тимоти Шаламе.

Стало известно, действительно ли Кайли Дженнер беременна от Тимоти Шаламе
Последние недели в сети ходят слухи о беременности американской телезвезды Кайли Дженнер. Она встречается с голливудским актером Тимоти Шаламе и наконец стало известно, действительно ли они ждут малыша.
Об этом пишет Us Weekly.
Кайли Дженнер не беременна от звезды "Дюны"
Инсайдеры издания заверили, что бизнес-вумен Кайли Дженнер не беременна. Также они отрицают, что она планирует третьего ребенка, ведь у нее двое малышей от бывшего мужа Тревиса Скотта.
Впервые слухи о беременности были вызваны комиком Дэниелом Тошем. Далее они распространились твиттером и поклонники звездной пары сходили с ума от мысли об их общем ребенке.
Известно, что Кайли до сих пор вместе с Тимоти, хотя сейчас между ними большое расстояние. Девушка живет в Калифорнии с детьми, а актер снимается в фильме о Бобе Дилане "Полная неизвестность" в Нью-Йорке и Нью-Джерси.
"Кайли и Тимоти поддерживали связь, пока она была на съемках в Манхэттене, они до сих пор вместе", — говорит инсайдер.
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Отношения Дженнер и Шаламе начались в апреле прошлого года. Впервые их увидели вместе на концерте Бейонсе в Лос-Анджелесе. Дальше они уже не скрывали отношения. Звездная пара стала любимцем публики после своего романтического поцелуя на Золотом Глобусе, который показали на большом экране.
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Влюбленная пара Кайли и Тимоти на премии Золотой Глобус 2024 ❤️♬ Ethereal by txmy slowed - Octive down
Напомним, Кайли Дженнер строит бункер с сауной. Также звезда снялась обнаженной для рекламы ее бренда.
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