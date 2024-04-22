Мільярдерка Кайлі Дженнер топлес знялась для промо власного бренду

Мільярдерка Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/khy/

Мільярдерка Кайлі Дженнер знялася топлес для нового кампейну свого бренду одягу Khy. На кадрах вона позує у джинсах із нової колекції.

Фото Кайлі поділилася у своїх соціальних мережах.

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Раніше в інтерв'ю 26-річна Кайлі Дженнер, яка має двох дітей від колишнього коханого Тревіса Скотта, говорила, що її погляд на красу змінився після народження сина.

Мільярдерка Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/khy/

"У мене більше немає цієї густої гриви до попи, у мене немає нарощених вій, у мене немає цих довгих нігтів. Після народження дитини мені потрібен був деякий час, щоб знову відчути себе самою собою. А потім ти намагаєшся повернути свою зовнішність і думаєш: "Почекай, тренди змінилися", — розповіла знаменитість.

Останнім часом Кайлі часто обговорюють у зв'язку зі стосунками з актором Тімоті Шаламе. Кайлі та Тімоті, про роман яких стало відомо минулої весни, давно не з'являлися разом на публіці, що раніше спровокувало чутки про розставання. Однак пізніше інсайдери повідомили, що вони все ще разом, але вирішили не з'являтися на публіці після церемонії вручення премії "Золотий глобус": тоді в мережі активно обговорювали їхній поцілунок, і їм це не сподобалося. Тімоті засмутився, що всі говорили про його особисте життя, а не про кінороботи. Кайлі, за словами інсайдерів, теж хоче зберегти відносини приватнішими.

Мільярдерка Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/khy/

А раніше в мережі з'явилися чутки про те, що Кайлі чекає на дитину: один із коміків дізнався, що Дженнер знімала сцену з вагітністю для їхнього сімейного реаліті-шоу. Ця інформація поки що не підтвердилася.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер вразила відвертою фотосесією для глянцю.