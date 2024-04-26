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Стало відомо, чи справді Кайлі Дженнер вагітна від Тімоті Шаламе

26 квітня 2024 21:22
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Чи справді мільярдерка Кайлі Дженнер вагітна від актора Тімоті Шаламе — деталі
Теледіва та бізнес-вумен Кайлі Дженнер і актор Тімоті Шаламе. Фото: CHRISTOPHER POLK/GOLDEN GLOBES 2024
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Останні тижні у мережі ширяться чутки про вагітність американської телезірки Кайлі Дженнер. Вона зустрічається з голлівудським актором Тімоті Шаламе і нарешті відомо, чи дійно вони чекають на малюка.

Про це пише Us Weekly.

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Кайлі Дженнер не вагітна від зірки "Дюни"

Інсайдери видання запевнили, що бізнес-вумен Кайлі Дженнер не вагітна. Також вони заперечують, що вона планує третю дитину, адже має двох малюків від колишнього чоловіка Тревіса Скота.

Вперше чутки про вагітність були викликані коміком Деніелом Тошем. Далі вони поширились твіттером і прихильники зіркової пари божеволіли від думки про їхню спільну дитину.

Відомо, що Кайлі досі з Тімоті, хоча нині між ними велика відстань. Дівчина живе в Каліфорнії з дітьми, а актор знімєаться в фільмі про Боба Ділана "Повна невідомість" у Нью-Йорку та Нью-Джерсі. 

"Кайлі та Тімоті підтримували зв’язок, поки він був на зйомках у Манхеттені, і досі разом", — каже інсайдер.

Стосунки Дженнер і Шаламе почались у квітні минулого року. Вперше їх побачили разом на концерті Бейонсе в Лос-Анджелесі. Далі вони вже не приховували стосунки. Зіркова пара стала улюбленцем публіки після свого романтичного поцілунку на Золотому Глобусі, який показала на великому екрані.

@gossip.fashion

Закохана пара Кайлі та Тімоті на премії Золотий Глобус 2024 ❤️

♬ Ethereal by txmy slowed - Octive down

Нагадаємо, Кайлі Дженнер будує бункер з сауною. Також зірка знялась оголеною для реклами її бренду.

США
Кайлі Дженнер
відносини
актори
вагітність
Тімоті Шаламе
кохання
Дюна

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