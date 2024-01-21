Стало известно, почему Канье Вест установил себе титановые челюсти вместо зубов
Американский рэпер Канье Вест недавно установил себе титановые "зубы". Он сделал это из-за своего маниакального увлечения стоматологией.
Об этом пишет издание Page Six.
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Недавно Канье Весту полностью удалили зубы и встановили в челюсть титановые протезы. Инсайдер рассказал, что рэппер в последние годы очень "странно" относится к своим зубам.
Однажды рэпер привел одного стоматолога к другому, чтобы тот рассказал, как его лечить. Говорят, что Канье Вест имеет до десятка зубных врачей, постоянно "улучшаюших" его рот.
Инсайдер предположил, что одержимость рэпера зубами началась после автоаварии в 2002 году. Тогда Весту растращило челюсть и он даже написал свой первый хит "Through The Wire" со все еще закрытым ртом.
Имплантаты хитмейкера "Heartless", которые стоят 850 000 долларов, известны как "фиксированное протезирование". Это разновидность "экспериментальной стоматологии", полностью разработанная рэпером.
"Они, как следует из названия, фиксированы и постоянны. Это выходит далеко за рамки. Конкретно его имплантат совсем не похож ни на что, что было сделано раньше", — говорит инсайдер.
Рэпер работал с самопровозглашенным "отцом алмазной стоматологии", доктором Томасом Коннелли над "изготовлением" и "подгонкой" зубных протезов, которые также включали материалы из палладия и платины.
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