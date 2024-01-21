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Стало известно, почему Канье Вест установил себе титановые челюсти вместо зубов

21 января 2024 12:26
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Стало известно, почему Канье Вест установил себе титановые челюсти вместо зубов
Рэпер Канье Вест. Фото: instagram.com/kanyewgst/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Американский рэпер Канье Вест недавно установил себе титановые "зубы". Он сделал это из-за своего маниакального увлечения стоматологией.

Об этом пишет издание Page Six.

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Недавно Канье Весту полностью удалили зубы и встановили в челюсть титановые протезы. Инсайдер рассказал, что рэппер в последние годы очень "странно" относится к своим зубам.

Новые титановые протезы Канье Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/
Новые титановые протезы Канье Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

Однажды рэпер привел одного стоматолога к другому, чтобы тот рассказал, как его лечить. Говорят, что Канье Вест имеет до десятка зубных врачей, постоянно "улучшаюших" его рот.

Инсайдер предположил, что одержимость рэпера зубами началась после автоаварии в 2002 году. Тогда Весту растращило челюсть и он даже написал свой первый хит "Through The Wire" со все еще закрытым ртом.

Новые титановые протезы Канье Веста
Новые титановые протезы Канье Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

Имплантаты хитмейкера "Heartless", которые стоят 850 000 долларов, известны как "фиксированное протезирование". Это разновидность "экспериментальной стоматологии", полностью разработанная рэпером.

"Они, как следует из названия, фиксированы и постоянны. Это выходит далеко за рамки. Конкретно его имплантат совсем не похож ни на что, что было сделано раньше", — говорит инсайдер.

Рэпер работал с самопровозглашенным "отцом алмазной стоматологии", доктором Томасом Коннелли над "изготовлением" и "подгонкой" зубных протезов, которые также включали материалы из палладия и платины.

Ранее Канье Вест показал скандальные фото обнаженной жены на их кухне.

Жена Канье Веста заставила его записать прощения перед евреями.

США
Канье Уэст
рэпер
зарубежные звезды
зубы
Титан

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