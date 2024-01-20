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Дружина Каньє Веста змусила його записати вибачення перед євреями

20 січня 2024 08:53
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дружина Каньє Веста змусила його записати вибачення перед євреями
Репер Каньє Вест з дружиною Б'янкою Ченсорі. Фото: instagram.com/hiphopfreakz/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Репер Каньє Вест зняв 40-хвилинне відео з вибаченнями перед єврейською громадою після того, як зіткнувся з "тиском" з боку своєї дружини Б’янки Чензорі. Вона, як стверджують друзі, була "надзвичайно стурбована" тим, що коментарі її чоловіки поставили "під загрозу їх безпеку".

Про це пише Daily Mail.

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Скандал навколо Каньє Веста

46-річний репер раніше опублікував письмові вибачення на івриті за низку образливих випадів, у яких останнім часом він читав антисемітські тексти та вихваляв Гітлера.

 

Однак згодом стало відомо, що хітмейкер, який страждає на біполярний розлад, також зібрав знімальну групу "кілька тижнів тому", щоб зняти своє відео з вибаченнями, але "було неможливо розшифрувати те, що він говорив".

Тепер друзі, близькі до його 29-річної дружини розповіли, що підштовхнула його саме дружина зняти відео з вибаченнями.

"Б’янка чинила тиск на Каньє, щоб він зняв це відео, тому що вона дуже хвилювалася, що він піддає їх безпеці ризику. "Їм погрожували, і її друзі висловили своє занепокоєння. З огляду на все, що відбувається в світі з Ізраїлем, Каньє ставить себе на лінію вогню і стане дуже легкою мішенню через те, наскільки він доступний. Це жахає всіх, хто знає Б'янку", — говорить джерело з оточення зірок.

Інсайдер розповів, що репер був незадоволений повідомленнями, які друзі надсилали Б’янці, закликаючи її розірвати шлюб, щоб уберегтися від будь-якої небезпеки.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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За словами джерела, репер почав читати повідомлення Б'янки, щоб переконатися, що вона таємно не спілкувалася з іншим чоловіком.

"Зараз Каньє параноїк і він скептично ставиться до всіх, включаючи власну дружину. Днями він знайшов її телефон і почав писати її друзям, думаючи, що вони можуть бути чоловіками", — говорить інсайдер.

"Була маса повідомлень від її друзів, які закликали її залишити його та піти, поки вона може. Були друзі, які казали їй повернутися додому. Він почав писати їм повідомлення. Вона не має вільного часу, щоб навіть побути на самоті. Вона з ним кожну секунду дня, і він не випускає її з поля зору. Вона задихається, і вона знає, чого хочуть її друзі. Вона зараз бореться з тим, чого хоче", — додає джерело.

24-разовий володар Греммі видав вибачення, написане на івриті, яке, на думку багатьох, було створено ШІ.

У ньому говорилося: "Я щиро прошу вибачення у єврейської громади за будь-яку ненавмисну образу, спричинену моїми словами чи діями, я не мав наміру завдати болю чи неповаги, і я глибоко шкодую про будь-який біль, який я міг заподіяти".

Нагадаємо, Каньє Веста розкритикували за оголене фото його дружини.

Раніше Каньє Вест продає маєток без вікон, який мав переробити на бомбосховище.

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