Стало известно, почему Кейт Миддлтон сообщила о своем диагнозе в конце марта
Принцесса Уэльская публично сообщила о своем диагнозе в конце марта не просто так. Семья Кейт Миддлтон дождалась, чтобы дети ушли на пасхальные каникулы и на них не было лишнего давления.
Об этом пишет The Times.
Кейт Миддлтон сообщила о болезни перед началом школьных каникул
Принцесса Уэльская и принц Уильям пытаются уберечь своих детей (принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи) от любого давления, которое может быть связано со смертельным диагнозом их матери.
Именно поэтому Кейт Миддлтон сообщила о своей болезни в предпоследнюю пятницу марта, когда у школьников начались школьные каникулы накануне празднования Пасхи, и детей можно будет скрыть от публики.
"Нам понадобилось время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи подходящим для них способом и заверить их, что со мной все будет хорошо", — акцентировала внимание в своем обращении Принцесса Уэльская.
В издании отмечают, что Кейт Миддлтон сообщила своим детям о болезни перед тем, как сняла публичное обращение в среду, 20 марта, которое она обнародовала в пятницу, 22 марта.
По инсайдерской информации, Кейт с принцем Уильямом скрывали свой диагноз от детей так долго, понимая, что они общаются в школе и существует большая вероятность, что о семейной тайне узнают в обществе.
Напомним, ранее мы писали, принцесса Уэльская призналась о своем диагнозе под давлением конспирологических теорий. Также мы рассказывали, как принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на известие о лечении принцессы Уэльской.
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