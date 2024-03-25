Стало известно, почему Кейт Миддлтон сообщила о своем диагнозе в конце марта

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Instagram/katemiddletonprincessofwales

Принцесса Уэльская публично сообщила о своем диагнозе в конце марта не просто так. Семья Кейт Миддлтон дождалась, чтобы дети ушли на пасхальные каникулы и на них не было лишнего давления.

Об этом пишет The Times.

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Кейт Миддлтон сообщила о болезни перед началом школьных каникул

Принцесса Уэльская и принц Уильям пытаются уберечь своих детей (принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи) от любого давления, которое может быть связано со смертельным диагнозом их матери.

Именно поэтому Кейт Миддлтон сообщила о своей болезни в предпоследнюю пятницу марта, когда у школьников начались школьные каникулы накануне празднования Пасхи, и детей можно будет скрыть от публики.

"Нам понадобилось время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи подходящим для них способом и заверить их, что со мной все будет хорошо", — акцентировала внимание в своем обращении Принцесса Уэльская.

В издании отмечают, что Кейт Миддлтон сообщила своим детям о болезни перед тем, как сняла публичное обращение в среду, 20 марта, которое она обнародовала в пятницу, 22 марта.

По инсайдерской информации, Кейт с принцем Уильямом скрывали свой диагноз от детей так долго, понимая, что они общаются в школе и существует большая вероятность, что о семейной тайне узнают в обществе.

Напомним, ранее мы писали, принцесса Уэльская призналась о своем диагнозе под давлением конспирологических теорий. Также мы рассказывали, как принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на известие о лечении принцессы Уэльской.