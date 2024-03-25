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Стало відомо, чому Кейт Міддлтон повідомила про свій діагноз наприкінці березня

25 березня 2024 15:33
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Стало відомо, чому Кейт Міддлтон повідомила про свій діагноз наприкінці березня
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Instagram/katemiddletonprincessofwales
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Принцеса Уельська публічно повідомила про свій діагноз наприкінці березня не просто так. Родина Кейт Мідлтон дочекалася, щоб діти пішли на великодні канікули та на них не було зайвого тиску.

Про це пише The Times.

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Принцеса Уельська та принц Вільям намагаються уберегти своїх дітей (принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї) від будь-якого тиску, який може бути пов'язаний зі смертельним діагнозом їхньої матері.

Саме тому Кейт Мідлтон повідомила про свою хворобу в передостанню п'ятницю березня, коли у школярів розпочалися шкільні канікули напередодні святкування Великодня, і дітей можна буде приховати від публіки.

"Нам знадобився час, щоб пояснити все Джорджу, Шарлотті та Луї у відповідний для них спосіб і запевнити їх, що зі мною все буде добре", — закцентувала увагу в своєму зверненні Принцеса Уельська.

У виданні зазначають, що Кейт Мідлтон повідомила своїм дітям про хворобу перед тим, як зняла публічне звернення у середу, 20 березня, яке вона оприлюднила у п'ятницю, 22 березня.

За інсайдерською інформацією, Кейт з принцем Вільямом приховували свій діагноз від дітей так довго, адже розуміли, що вони спілкуються у школі та існує велика ймовірність, що про родинну таємницю дізнаються у суспільстві.

Нагадаємо, раніше ми писали, принцеса Уельська зізналась про свій діагноз під тиском конспірологічних теорій. Також ми розповідали, як принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на звістку про лікування принцеси Уельської.

діти
Кейт Міддлтон
рак
принц Вільям
канікули
королівська родина
Секрети
діагностика раку

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