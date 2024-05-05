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Стало известно, почему Кейт Миддлтон захотела примириться с Меганом Маркл

5 мая 2024 23:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Стало известно, почему Кейт Миддлтон захотела примириться с Меганом Маркл
Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Будущие король и королева Великобритании "открыты" к примирению с Меган Маркл и принцем Гарри. Прошло почти четыре года, и они очень отдалились друг от друга, впрочем, вероятно, все можно исправить.

Об этом пишет Us Weekly.

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Герцог и герцогиня Уэльские готовы к примирению ради своих троих детей.

"Они хотят отношения с Меган и Гарри, и они не хотят, чтобы острота перешла в следующее поколение", — рассказал инсайдер.

В то же время принц Гарри и Меган Маркл такого же мнения. Они также желают, чтобы их малыши имели близкие отношения со своими двоюродными братьями и сестрой.

После того, как герцогиня и герцог Сассекские сложили свои королевские обязанности, они очень отдалились от своей семьи. Сложности в отношениях с будущими монархами у них были и раньше, однако расстояние создало между ними "пропасть".

"Их отношения остаются чрезвычайно разорванными", — рассказал инсайдер об отношениях Гарри с Уильямом и Кейт.

Также в своих мемуарах "Запасной" принц Гарри рассказывал, что они серьезно повздорили перед свадьбой герцогов Сассекских в 2018 году, из-за чего Меган Маркл плакала.

Напомним, принц Гарри собирается на Родину, чтобы встретиться с папой королем Чарльзом. Также Меган Маркл устроила фотосессию с коллегами.

принц Гарри
Меган Маркл
Кейт Миддлтон
принц Уильям
королевская семья
Великобритания

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