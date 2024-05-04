Вільяма не запрошено — принц Гаррі вдруге зустрінеться із хворим батьком

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Наступного тижня принц Гаррі збирається зустрітися зі своїм батьком королем Чарльзом вдруге після того, як тому поставили діагноз рак. Герцог Сассекський буде на церемонії в соборі Святого Павла, присвяченій 10-й річниці Ігор Нескорених.

Про це пише Daily Mail.

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Через кілька днів після того, як королю поставили діагноз, він з Гаррі розмовляв близько півгодини. Повідомляється, що 39-річний Гаррі "дуже хоче" побачити батька під час своєї поїздки в Лондон і, як кажуть, "підтримував регулярний контакт" із 75-річним Чарльзом, відколи той оголосив, що хворий на рак.

Король Чарльз. Фото: Reuters

Після того, як Чарльз нещодавно оголосив, що він відновлює виконання своїх державних обов’язків, король збирається відвідати першу в цьому році садову вечірку в Букінгемському палаці, починаючи з 16:00 у середу. Очікується, що вечірка в саду та церемонія Ігор Нескорених завершаться близько 18:00, що дозволить двом зустрітися особисто вперше з лютого. Джерело розповіло, що хоча Гаррі зазвичай далеко від свого батька в Каліфорнії, це буде "щасливий збіг обставин".

"Очевидно, що він дуже хоче побачити свого батька, поки той продовжує одужувати, і більшість людей очікує ще одного возз’єднання наступного тижня", — додало джерело.

Однак на такій зустрічі, ймовірно, не буде присутній принц Вільям. У четвер Вільям, швидше за все, буде далеко від Лондона, в п’ятницю він має завдання в Корнуоллі та на островах Сіллі. Не очікується, що Меган буде з Гаррі в соборі Святого Павла.

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Інше джерело повідомило Mirror, що герцог Сассекський "підтримував регулярний контакт зі своїм батьком" і "не приховував свого бажання побачити його, коли зможе".

Джерело додало, що Гаррі "особливо хвилювався" за свого батька і сподівається, що він одужає. Королівські джерела повідомили, що король Чарльз бажає побачити свого сина.

Нагадаємо, принц Вільям та Кейт Міддлтон відзначили 13-ту річницю шлюбу. А британська герцогиня неочікуванно змінила громадянство.