Вільяма не запрошено — принц Гаррі вдруге зустрінеться із хворим батьком
Наступного тижня принц Гаррі збирається зустрітися зі своїм батьком королем Чарльзом вдруге після того, як тому поставили діагноз рак. Герцог Сассекський буде на церемонії в соборі Святого Павла, присвяченій 10-й річниці Ігор Нескорених.
Про це пише Daily Mail.
Король сумує за сином
Через кілька днів після того, як королю поставили діагноз, він з Гаррі розмовляв близько півгодини. Повідомляється, що 39-річний Гаррі "дуже хоче" побачити батька під час своєї поїздки в Лондон і, як кажуть, "підтримував регулярний контакт" із 75-річним Чарльзом, відколи той оголосив, що хворий на рак.
Після того, як Чарльз нещодавно оголосив, що він відновлює виконання своїх державних обов’язків, король збирається відвідати першу в цьому році садову вечірку в Букінгемському палаці, починаючи з 16:00 у середу. Очікується, що вечірка в саду та церемонія Ігор Нескорених завершаться близько 18:00, що дозволить двом зустрітися особисто вперше з лютого. Джерело розповіло, що хоча Гаррі зазвичай далеко від свого батька в Каліфорнії, це буде "щасливий збіг обставин".
"Очевидно, що він дуже хоче побачити свого батька, поки той продовжує одужувати, і більшість людей очікує ще одного возз’єднання наступного тижня", — додало джерело.
Однак на такій зустрічі, ймовірно, не буде присутній принц Вільям. У четвер Вільям, швидше за все, буде далеко від Лондона, в п’ятницю він має завдання в Корнуоллі та на островах Сіллі. Не очікується, що Меган буде з Гаррі в соборі Святого Павла.
Інше джерело повідомило Mirror, що герцог Сассекський "підтримував регулярний контакт зі своїм батьком" і "не приховував свого бажання побачити його, коли зможе".
Джерело додало, що Гаррі "особливо хвилювався" за свого батька і сподівається, що він одужає. Королівські джерела повідомили, що король Чарльз бажає побачити свого сина.
Нагадаємо, принц Вільям та Кейт Міддлтон відзначили 13-ту річницю шлюбу. А британська герцогиня неочікуванно змінила громадянство.
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