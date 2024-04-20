Неочікувано — Меган Маркл влаштувала фотосесію із колегою із "Форс-мажорів"

Герцогиня Сассекська Меган Маркл з подругою. Фото: Alliance of Moms

Меган Маркл разом із колегою і з серіалу "Форс-мажори" Ебігейл Спенсер знялася для кампанії благодійної організації своєї подруги Келлі Зайфен "Альянс матерів" напередодні Дня матері. На кадрах Меган та її подруги позують у футболках з написом "Люби як мати".

Про це пише Daily Mail.

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Усі гроші від продажу футболок будуть спрямовані на потреби організації, яка підтримує молодих матерів, зокрема освіту. Сама Меган раніше запустила новий лайфстайл-бренд American Riviera Orchard, який продаватиме товари для дому. Нещодавно вона представила перший товар: полуничне варення.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл з подругою. Фото: Alliance of Moms

Герцогиня Сассекська Меган Маркл з подругами. Фото: Alliance of Moms

Герцогиня Сассекська Меган Маркл з подругами. Фото: Alliance of Moms

Нещодавно стало відомо, що її чоловік, принц Гаррі, який посварився з членами своєї сім'ї, офіційно змінив місце проживання: тепер замість Великої Британії він вказує США. У мережі таке рішення принца Гаррі засудили: багато хто вважав, що це є невдячністю до Великої Британії, інші зазначили, що таким вчинком він остаточно розірвав зв'язки з сім'єю і надії на їхнє примирення більше немає.

Раніше королівські інсайдери стверджували, що принц Гаррі готовий підтримати свою сім'ю на тлі хвороби короля Карла та принцеси Уельської Кейт Міддлтон: у них обох виявили рак, у зв'язку із чим королівські обов'язки зараз лягли на плечі принца Вільяма. Принц Вільям вважає, що братові, який публічно розповів про проблеми у відносинах із родичами, довіряти не можна.