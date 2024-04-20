Неочікувано — Меган Маркл влаштувала фотосесію із колегою із "Форс-мажорів"
Меган Маркл разом із колегою і з серіалу "Форс-мажори" Ебігейл Спенсер знялася для кампанії благодійної організації своєї подруги Келлі Зайфен "Альянс матерів" напередодні Дня матері. На кадрах Меган та її подруги позують у футболках з написом "Люби як мати".
Про це пише Daily Mail.
Меган Маркл влаштувала благодійну зйомку
Усі гроші від продажу футболок будуть спрямовані на потреби організації, яка підтримує молодих матерів, зокрема освіту. Сама Меган раніше запустила новий лайфстайл-бренд American Riviera Orchard, який продаватиме товари для дому. Нещодавно вона представила перший товар: полуничне варення.
Нещодавно стало відомо, що її чоловік, принц Гаррі, який посварився з членами своєї сім'ї, офіційно змінив місце проживання: тепер замість Великої Британії він вказує США. У мережі таке рішення принца Гаррі засудили: багато хто вважав, що це є невдячністю до Великої Британії, інші зазначили, що таким вчинком він остаточно розірвав зв'язки з сім'єю і надії на їхнє примирення більше немає.
Раніше королівські інсайдери стверджували, що принц Гаррі готовий підтримати свою сім'ю на тлі хвороби короля Карла та принцеси Уельської Кейт Міддлтон: у них обох виявили рак, у зв'язку із чим королівські обов'язки зараз лягли на плечі принца Вільяма. Принц Вільям вважає, що братові, який публічно розповів про проблеми у відносинах із родичами, довіряти не можна.
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