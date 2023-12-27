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Стало известно, почему Мелания Трамп не была вместе с семьей на Рождество

27 декабря 2023 23:40
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Стас Кожушко
Редактор
Стало известно, почему Мелания Трамп не была вместе с семьей на Рождество
Бывшая первая леди США Мелания Трамп. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Бывшая первая леди США Мелания Трамп отсутствовала на праздничной рождественской фотографии своей семьи. Накануне семья Дональда Трампа собралась на вечеринку в особняке Мар-а-Лаго (Палм-Бич, штат Флорида).

Об этом пишет издание стало известно на Page Six.

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Источник, близкий к Трампам, сообщил изданию, что мама бывшей первой леди, Амалия Кнавс, сейчас серьезно больна и находится в больнице. Именно поэтому Мелания была рядом с ней, а не на вечеринке, где была сделана фотография.

"Мелания всегда была очень предана всей своей семье. Неудивительно, что она провела это Рождество со своей больной матерью", — пояснил источник, близкий к Мелании Трамп.

Семья Дональда Трампа на Рождество. Фото: Instagram/kimberlyguilfoyle

Это фото обнародовала невеста Дональда Трампа-младшего, Кимберли Гилфойл. На снимке изображены Трамп-младший, Дональд Трамп, Гилфойл, Беррон Трамп, Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером и их детьми, Тиффани Трамп и ее муж Майкл Булос.

В то же время Дональд Трамп не забыл о жене и опубликовал рождественскую открытку, на которой позирует с Меланией в Белом доме.

Ранее сообщалось, что 53-летняя Мелания будет чаще появляться на публике, чтобы поддержать своего 77-летнего мужа, стремящегося быть переизбранным президентом.

"Мелания осознает, что пришло время присоединиться к рядам исторических первых леди и оставить свой след в истории… Она чувствует себя лучше подготовленной к своей потенциальной роли во второй раз", — пишет издание.

Напомним, ранее мы писали, чтобы сняться в фильме "Один дома", Дональд Трамп использовал шантаж. Также мы рассказывали минимум 16 штатов США против участия Дональда Трампа в выборах президента.

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