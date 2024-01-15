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Стало известно, почему покойная Елизавета II была разгневана на принца Гарри

15 января 2024 12:32
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Стало известно, почему покойная Елизавета II была разгневана на принца Гарри
Покойная королева Елизавета II. Фото: facebook/The Royal Family
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Появилась информация, что королева Елизавета II разозлилась на принца Гарри и Меган Маркл из-за их выбора имени дочери. Ей не понравилось, что ребенок будет носить ее имя.

Об этом пишет Daily Mail.

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Королевский помощник описал в будущей биографии "Чарльз III: Новый король. Новый суд. Внутренняя история" новые детали отношений покойной королевы и принца Гарри. Он утверждает, что монарх была "такой разъяренной, как никогда" после того, как Гарри и Меган Маркл публично заявили, что получили разрешение на использование ее детского прозвища для своего второго ребенка.

Несколько раньше инсайдер дворца рассказывал BBC, что королеву Елизавету "никогда не спрашивали" о том, как назвать вторую дочь принца Гарри.

Покойная королева Елизавета II и Меган Маркл. Фото: facebook/The Royal Family
Покойная королева Елизавета II и Меган Маркл. Фото: facebook/The Royal Family

Однако представители королевской семьи заверили журналистов Page Six, что принц Гарри позвонил и поговорил со своей бабушкой после того, как его жена родила в больнице.

А другой инсайдер рассказал несколько другое.

"Это, вероятно, был звонок с сообщением, что она родилась, и мы планируем назвать ее в вашу честь — это не то, чему можно отказать. Я сомневаюсь, что они спрашивали — скорее, проинформировали", — сказал он.

Покойная королева Елизавета II и принц Гарри. Фото: facebook/The Royal Family
Покойная королева Елизавета II и принц Гарри. Фото: facebook/The Royal Family

Дочь принца Гарри и Меган Маркл родилась в июне 2021 года. Они были счастливы и публично объяснили выбор имени.

"Она это больше, чем мы могли себе представить, и мы благодарны за любовь и молитвы, которые мы чувствуем со всего мира. Спасибо вам за вашу неизменную доброту и поддержку в это особое для нашей семьи время. Лили назвали в честь ее прабабушки, Ее Величества Королевы, чье семейное прозвище Лилибет. Ее второе имя Диана было избрано в честь ее любимой покойной бабушки, принцессы Уэльской", — прокомментировали рождение родители.

Дочь Лилибет принца Гарри и Меган Маркл
Дочь Лилибет родилась в июне 2021 года. Фото: Netflix

Ранее стало известно, какими были последние часы королевы Елизаветы II.

Также детский рисунок королевы Елизаветы II выставили на аукцион

принц Гарри
Меган Маркл
королева Елизавета
принцесса Диана
королевская семья
Великобритания

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