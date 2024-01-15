Стало известно, почему покойная Елизавета II была разгневана на принца Гарри

Покойная королева Елизавета II. Фото: facebook/The Royal Family

Появилась информация, что королева Елизавета II разозлилась на принца Гарри и Меган Маркл из-за их выбора имени дочери. Ей не понравилось, что ребенок будет носить ее имя.

Об этом пишет Daily Mail.

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Королевский помощник описал в будущей биографии "Чарльз III: Новый король. Новый суд. Внутренняя история" новые детали отношений покойной королевы и принца Гарри. Он утверждает, что монарх была "такой разъяренной, как никогда" после того, как Гарри и Меган Маркл публично заявили, что получили разрешение на использование ее детского прозвища для своего второго ребенка.

Несколько раньше инсайдер дворца рассказывал BBC, что королеву Елизавету "никогда не спрашивали" о том, как назвать вторую дочь принца Гарри.

Покойная королева Елизавета II и Меган Маркл. Фото: facebook/The Royal Family

Однако представители королевской семьи заверили журналистов Page Six, что принц Гарри позвонил и поговорил со своей бабушкой после того, как его жена родила в больнице.

А другой инсайдер рассказал несколько другое.

"Это, вероятно, был звонок с сообщением, что она родилась, и мы планируем назвать ее в вашу честь — это не то, чему можно отказать. Я сомневаюсь, что они спрашивали — скорее, проинформировали", — сказал он.

Покойная королева Елизавета II и принц Гарри. Фото: facebook/The Royal Family

Дочь принца Гарри и Меган Маркл родилась в июне 2021 года. Они были счастливы и публично объяснили выбор имени.

"Она это больше, чем мы могли себе представить, и мы благодарны за любовь и молитвы, которые мы чувствуем со всего мира. Спасибо вам за вашу неизменную доброту и поддержку в это особое для нашей семьи время. Лили назвали в честь ее прабабушки, Ее Величества Королевы, чье семейное прозвище Лилибет. Ее второе имя Диана было избрано в честь ее любимой покойной бабушки, принцессы Уэльской", — прокомментировали рождение родители.

Дочь Лилибет родилась в июне 2021 года. Фото: Netflix

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