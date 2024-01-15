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Стало відомо, чому покійна Єлизавета ІІ була розлючена на принца Гаррі

15 січня 2024 12:32
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Стало відомо, чому покійна Єлизавета ІІ була розлючена на принца Гаррі
Покійна королева Єлизавета ІІ. Фото: facebook/The Royal Family
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

З'явилась інформаія, що королева Єлизавета II розлютилась на принца Гаррі та Меган Маркл через їхній вибір імені для доньки. Їй не сподобалось, що дитина буде носити її ім'я.

Про це пише Daily Mail.

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Королівський помічник описав в майбутній біографії "Чарльз III: Новий король. Новий суд. Внутрішня історія" нові деталі стосунків покійної королеви та принца Гаррі. Він стверджує, що монархиня була "такою розлюченою, як ніколи" після того, як Гаррі та Меган Маркл публічно заявили, що отримали дозвіл на використання її дитячяго прізвиська для своєї другої дитини.

Трохи раніше інсайдер палацу розповідав BBC, що королеву Єлизавету "ніколи не запитували" про те, як назвати другу доньку принца Гаррі.

Покійна королева Єлизавета ІІ і Меган Маркл. Фото: facebook/The Royal Family
Покійна королева Єлизавета ІІ і Меган Маркл. Фото: facebook/The Royal Family

Проте представники королівської родини запевнили журналістів Page Six, що принц Гаррі подзвонив і поговорив зі своєю бабусею після того, як його дружина народила в лікарні.

Натомість інший інсайдер розповів дещо інше.

"Це, ймовірно, був дзвінок із повідомленням, що вона народилась, і ми плануємо назвати її на вашу честь — це не те, чому можна відмовити. Я сумніваюся, що вони запитували — скоріше, проінформували", — сказав він.

Покійна королева Єлизавета ІІ і принц Гаррі. Фото: facebook/The Royal Family
Покійна королева Єлизавета ІІ і принц Гаррі. Фото: facebook/The Royal Family

Донька принца Гаррі та Меган Маркл народилася в червні 2021 року. Вони були дуже щасливі і публічно пояснили вибір імені.

"Вона це більше, ніж ми могли собі уявити, і ми вдячні за любов і молитви, які ми відчуваємо з усього світу. Дякуємо вам за вашу незмінну доброту та підтримку в цей особливий для нашої родини час. Лілі назвали на честь її прабабусі, Її Величності Королеви, чиє сімейне прізвисько Лілібет. Її друге ім’я Діана було вибрано на честь її улюбленої покійної бабусі, принцеси Уельської", — прокоментували народження батьки.

Донька Лілібет принца Гаррі та Меган Маркл
Донька Лілібет народилась у червні 2021 року. Фото: Netflix

Раніше стало відомо, якими були останні години королеви Єлизавети ІІ.

Також дитячий малюнок королеви Єлизавети ІІ виставили на аукціон

принц Гаррі
Меган Маркл
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принцеса Діана
королівська родина
Велика Британія

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