Стало відомо, якими були останні години королеви Єлизавети ІІ

Королева Єлизавета ІІ. Фото: instagram.com/royalty.crown_/

Останні моменти життя королеви Єлизавети були описані сером Едвардом Янгом, її відданим особистим секретарем. Чоловік був у Балморалі, коли Її Величність померла 8 вересня 2022 року.

Про це пише Daily Mail.

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Особистий секретар монарха описав її останні хвилини у записці. Документ зараз тримаєтьяс у королівському архіві.

"Померла дуже мирно. Уві сні. Похилий вік. Вона нічого не відчула. Без болю", — описав відхід монарха Янг.

Зовсім скоро вийде нова біографія короля "Карл III: Новий король, новий двір" письменника Mail Роберта Гардмана. Біографія також показує, як невдовзі після того, як сер Едвард написав про смерть королеви, лакей приніс замкнену червону коробку з паперами, знайдену біля ложа покійної.

Коли коробку відкрили, співробітники виявили два запечатаних листи: один до її сина і спадкоємця, нині короля Карла III, а інший до самого сера Едварда. Хоча їхній зміст навряд чи коли-небудь буде оприлюднений, існування листів свідчить про те, що 96-річна Єлизавета знала, що її час на цій землі закінчився. Коробка також містила її останні документи та останній королівський наказ: вибір кандидатів на престижний орден за "виключні заслуги".

"Навіть на смертному одрі у неї була робота. І вона працювала", — пише Гардмен про безпрецедентну відданість монарха обов’язку.

Незважаючи на побоювання за її здоров’я, смерть королеви була настільки раптовою, що Чарльзу довелося в останню хвилину вилетіти в Балморал на гелікоптері, читаючи по дорозі свої нотатки "Лондонський міст", розроблений план дій після її смерті. Персонал навіть не встиг підготувати його машину, щоб зустріти його.

Король і королева Камілла провели годину наодинці з Її величністю, перш ніж вона померла.

Біля її ліжка по черзі сиділи принцеса Анна та старший костюмер, довірена особа королеви, Анджела Келлі, а також преподобний Кеннет Маккензі, який читав їй Біблію.

Нова книга Роберта Гардмана описує виклики, з якими зіткнувся новий король у свій перший рік на троні, включаючи сімейні драми, політичні кризи та питання про майбутнє монархії. Книга має доступ до королівської родини, їхніх близьких друзів, колишніх і нинішніх співробітників, провідних політиків і раніше невідомих паперів у королівських архівах. У ній також описується життєво важлива роль королеви Камілли, стосунки короля з принцами Вільямом і принцом Гаррі, його плани щодо реформування монархії та його позиція щодо розвитку країни на світовій арені.

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