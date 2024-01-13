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Стало відомо, якими були останні години королеви Єлизавети ІІ

13 січня 2024 09:45
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Стало відомо, якими були останні години королеви Єлизавети ІІ
Королева Єлизавета ІІ. Фото: instagram.com/royalty.crown_/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Останні моменти життя королеви Єлизавети були описані сером Едвардом Янгом, її відданим особистим секретарем. Чоловік був у Балморалі, коли Її Величність померла 8 вересня 2022 року.

Про це пише Daily Mail.

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Особистий секретар монарха описав її останні хвилини у записці. Документ зараз тримаєтьяс у королівському архіві.

"Померла дуже мирно. Уві сні. Похилий вік. Вона нічого не відчула. Без болю", — описав відхід монарха Янг.

 

Зовсім скоро вийде нова біографія короля "Карл III: Новий король, новий двір" письменника Mail Роберта Гардмана. Біографія також показує, як невдовзі після того, як сер Едвард написав про смерть королеви, лакей приніс замкнену червону коробку з паперами, знайдену біля ложа покійної.

Коли коробку відкрили, співробітники виявили два запечатаних листи: один до її сина і спадкоємця, нині короля Карла III, а інший до самого сера Едварда. Хоча їхній зміст навряд чи коли-небудь буде оприлюднений, існування листів свідчить про те, що 96-річна Єлизавета знала, що її час на цій землі закінчився. Коробка також містила її останні документи та останній королівський наказ: вибір кандидатів на престижний орден за "виключні заслуги".

 

"Навіть на смертному одрі у неї була робота. І вона працювала", — пише Гардмен про безпрецедентну відданість монарха обов’язку.

Незважаючи на побоювання за її здоров’я, смерть королеви була настільки раптовою, що Чарльзу довелося в останню хвилину вилетіти в Балморал на гелікоптері, читаючи по дорозі свої нотатки "Лондонський міст", розроблений план дій після її смерті. Персонал навіть не встиг підготувати його машину, щоб зустріти його.

Король і королева Камілла провели годину наодинці з Її величністю, перш ніж вона померла.

Біля її ліжка по черзі сиділи принцеса Анна та старший костюмер, довірена особа королеви, Анджела Келлі, а також преподобний Кеннет Маккензі, який читав їй Біблію.

Нова книга Роберта Гардмана описує виклики, з якими зіткнувся новий король у свій перший рік на троні, включаючи сімейні драми, політичні кризи та питання про майбутнє монархії. Книга має доступ до королівської родини, їхніх близьких друзів, колишніх і нинішніх співробітників, провідних політиків і раніше невідомих паперів у королівських архівах. У ній також описується життєво важлива роль королеви Камілли, стосунки короля з принцами Вільямом і принцом Гаррі, його плани щодо реформування монархії та його позиція щодо розвитку країни на світовій арені.

Нагадаємо, стало відомо, чому Меган Маркл не з'явилась на "Золотому глобусі".

Раніше стало відомо, що принц Гаррі отримає незвичну нагороду.

трагедія
королева Єлизавета
принц Чарльз
королівська родина

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