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Стало известно, почему Виктория Бекхэм перестала улыбаться на фото

4 мая 2024 07:02
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Почему Виктория Бекхэм не улыбается на фото.
Британский дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Британский модельер и экс-участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм довольно редко улыбается для фото. Она всегда сохраняет сдержанное выражение лица.

Звезда рассказала, почему не показывает эмоции изданию Bright Side.

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Дизайнер призналась, что раньше всегда улыбалась на фотографиях. Во время ее карьеры певицы это было в тренде. Впрочем, когда она погрузилась в мир фешена, то улыбка исчезла.

Уравновешенная мода сделала ее сдержанной бизнесвумен. Серьезное выражение лица у нее сформировалось еще и из-за постоянного внимания папарацци, которые всегда рядом.

Однажды звезда даже надела футболку с надписью "Мода украла мою улыбку". Однако за закрытой дверью Виктория до сих пор та самая улыбающаяся Spice Girls, которая любит повеселиться.

Несмотря на свое решение быть сдержанной, Виктория всегда с юмором дает интервью и выступает перед публикой. Она шутит, что "улыбается внутри" и признает свою ответственность перед модным сообществом.

Напомним, дизайнер Виктория Бекхэм нежно поздравила мужчину, известного футболиста Дэвида Бекхэма с днем рождения. Также она громко отыграла свой юбилей вместе со звездными друзьями.

мода
Дэвид Бекхэм
Виктория Бекхэм
зарубежные звезды
Дизайн
Великобритания

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