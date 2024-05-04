Почему Виктория Бекхэм не улыбается на фото.

Стало известно, почему Виктория Бекхэм перестала улыбаться на фото
Британский модельер и экс-участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм довольно редко улыбается для фото. Она всегда сохраняет сдержанное выражение лица.
Звезда рассказала, почему не показывает эмоции изданию Bright Side.
Виктория Бекхэм забыла об улыбке ради моды
Дизайнер призналась, что раньше всегда улыбалась на фотографиях. Во время ее карьеры певицы это было в тренде. Впрочем, когда она погрузилась в мир фешена, то улыбка исчезла.
Уравновешенная мода сделала ее сдержанной бизнесвумен. Серьезное выражение лица у нее сформировалось еще и из-за постоянного внимания папарацци, которые всегда рядом.
Однажды звезда даже надела футболку с надписью "Мода украла мою улыбку". Однако за закрытой дверью Виктория до сих пор та самая улыбающаяся Spice Girls, которая любит повеселиться.
Несмотря на свое решение быть сдержанной, Виктория всегда с юмором дает интервью и выступает перед публикой. Она шутит, что "улыбается внутри" и признает свою ответственность перед модным сообществом.
Напомним, дизайнер Виктория Бекхэм нежно поздравила мужчину, известного футболиста Дэвида Бекхэма с днем рождения. Также она громко отыграла свой юбилей вместе со звездными друзьями.
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