Чому Вікторія Бекхем не усміхається на фото — причини

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Британська модельєрка та ексучасниця гурту Spice Girls Вікторія Бекхем досить рідко усміхається для фото. Вона завжди зберігає стриманий вираз обличчя.

Зірка розповіла, чому не показує емоції виданню Bright Side.

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Дизайнерка зізналась, що раніше завжди усміхалась на фотографіях. В часи її кар'єри співачки це було в тренді. Втім, коли вона поринула у світ фешену, то усмішка зникла.

Врівноважена мода зробила її стриманою бізнес-вумен. Серйозний вираз обличчя в неї сформувався ще і через постійну увагу папараці, які завжди поруч.

Одного разу зірка навіть вдягнула футболку з написом "Мода вкрала мою усмішку". Однак за зачиненими дверима Вікторія досі та сама усміхнена Spice Girls, яка любить повеселитися.

Незважаючи на своє рішення бути стриманною, Вікторія завжди з гумором дає інтерв'ю та виступає перед публікою. Вона жартує, що "усміхається всередині" та визнає свою відповідальність перед модною спільнотою.

Нагадаємо, дизайнерка Вікторія Бекхем ніжно привітала чоловіка, відомого футболіста Девіда Бекхема з днем народження. Також вона гучно відгуляла свій ювілей разом із зірковими друзями.