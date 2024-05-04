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Стало відомо, чому Вікторія Бекхем припинила усміхатись на фото

4 травня 2024 07:02
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Чому Вікторія Бекхем не усміхається на фото — причини
Британська дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Британська модельєрка та ексучасниця гурту Spice Girls Вікторія Бекхем досить рідко усміхається для фото. Вона завжди зберігає стриманий вираз обличчя. 

Зірка розповіла, чому не показує емоції виданню Bright Side.

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Дизайнерка зізналась, що раніше завжди усміхалась на фотографіях. В часи її кар'єри співачки це було в тренді. Втім, коли вона поринула у світ фешену, то усмішка зникла.

Врівноважена мода зробила її стриманою бізнес-вумен. Серйозний вираз обличчя в неї сформувався ще і через постійну увагу папараці, які завжди поруч. 

Одного разу зірка навіть вдягнула футболку з написом "Мода вкрала мою усмішку". Однак за зачиненими дверима Вікторія досі та сама усміхнена Spice Girls, яка любить повеселитися. 

Незважаючи на своє рішення бути стриманною, Вікторія завжди з гумором дає інтерв'ю та виступає перед публікою. Вона жартує, що "усміхається всередині" та визнає свою відповідальність перед модною спільнотою.

Нагадаємо, дизайнерка Вікторія Бекхем ніжно привітала чоловіка, відомого футболіста Девіда Бекхема з днем народження. Також вона гучно відгуляла свій ювілей разом із зірковими друзями.

мода
Девід Бекхем
Вікторія Бекхем
закордонні зірки
Дизайн
Велика Британія

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