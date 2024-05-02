Мені подобається старішати з тобою — Вікторія Бекхем привітала зіркового чоловіка з днем народження

Девід та Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем привітала зірку футболу та свого коханого чоловіка Девіда з днем народження. Жінка поділилася фото з домашнього архіву та ніжно звернулася до батька своїх дітей.

Відповідним дописом модельєр поділилася у своєму Instagram.

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Родина Бекхем продовжує святкувати, Вікторії 17 травня виповнилося 50 років, а тепер свій день народження святкує її чоловік, Девід. З цієї нагоди модельєр привітала чоловіка.

Девід та Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

"З днем народження, Девід. Я люблю, коли ми старіємо разом! Ти не відстаєш від мене!!!! Ти наше все!!!! Найкращий тато і чоловік, ми всі так любимо тебе", — прокоментувала романтичні фото з чоловіком Вікторія.

Девід Бекхем теж не стримується у почуттях до дружини. У футболіста вже понад 60 татуювань, а нещодавно він додав ще одне, присвячене благовірній. У нього на середньому пальці лівої руки написано "Розкішна" (Posh), як натяк на прізвисько Вікторії у Spice Girls.

Девід зробив татуювання в той же час, коли і його син Круз. Хлопець також нещодавно зробив напис "Posh" на руці.

Це не перше татуювання, яке Девід присвятив своїй дружині, з якою він виховує чотирьох дітей.

У 2015 році Девід витатуював число "99" на мізинці, щоб відзначити рік, коли він одружився з Вікторією та народився його старший син Бруклін.

Подейкують, велика троянда і слова "I Love you" на його шиї також, на честь його другої половинки.

Нагадаємо, Девід Бекхем влаштував фотосесію із дорослою дочкою. А раніше Вікторія Бекхем відсвяткувала ювілей із зіркам.