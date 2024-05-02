Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Мені подобається старішати з тобою — Вікторія Бекхем привітала зіркового чоловіка з днем народження arrow

Мені подобається старішати з тобою — Вікторія Бекхем привітала зіркового чоловіка з днем народження

2 травня 2024 13:09
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Мені подобається старішати з тобою — Вікторія Бекхем привітала зіркового чоловіка з днем народження
Девід та Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем привітала зірку футболу та свого коханого чоловіка Девіда з днем народження. Жінка поділилася фото з домашнього архіву та ніжно звернулася до батька своїх дітей.

Відповідним дописом модельєр поділилася у своєму Instagram.

Читайте також:

Девід Бекхем святкує 49-річчя

Родина Бекхем продовжує святкувати, Вікторії 17 травня виповнилося 50 років, а тепер свій день народження святкує її чоловік, Девід. З цієї нагоди модельєр привітала чоловіка.

 

Девід та Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Девід та Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

"З днем народження, Девід. Я люблю, коли ми старіємо разом! Ти не відстаєш від мене!!!! Ти наше все!!!! Найкращий тато і чоловік, ми всі так любимо тебе", — прокоментувала романтичні фото з чоловіком Вікторія.

Девід Бекхем теж не стримується у почуттях до дружини. У футболіста вже понад 60 татуювань, а нещодавно він додав ще одне, присвячене благовірній. У нього на середньому пальці лівої руки написано "Розкішна" (Posh), як натяк на прізвисько Вікторії у Spice Girls.

Девід зробив татуювання в той же час, коли і його син Круз. Хлопець також нещодавно зробив напис "Posh" на руці.

Це не перше татуювання, яке Девід присвятив своїй дружині, з якою він виховує чотирьох дітей.

У 2015 році Девід витатуював число "99" на мізинці, щоб відзначити рік, коли він одружився з Вікторією та народився його старший син Бруклін.

Подейкують, велика троянда і слова "I Love you" на його шиї також, на честь його другої половинки.

Нагадаємо, Девід Бекхем влаштував фотосесію із дорослою дочкою. А раніше Вікторія Бекхем відсвяткувала ювілей із зіркам.

Девід Бекхем
Вікторія Бекхем
закордонні зірки
зіркова пара

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри