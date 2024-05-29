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Стало известно, как долго больная Кейт Миддлтон будет избегать публичных мероприятий

29 мая 2024 07:54
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Стало известно, как долго больная Кейт Миддлтон будет избегать публичных мер
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Кейт Миддлтон, которая сейчас лечится от рака. В последнее время принцесса Уэльска проводит много времени на открытом воздухе, гуляя с семьей. Раньше, напротив, она была слишком слаба для прогулок и большую часть времени проводила дома.

Об этом пишет Daily Mail.

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Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон на публике не появится до конца года. Один из источников, близких к королевской семье, рассказал, что "расписание Кейт свободно" до конца года и вряд ли это изменится, поскольку мероприятия с участием членов королевской семьи обычно планируются много месяцев вперед. Впрочем, некоторые инсайдеры полагают, что Кейт может появиться на публике уже осенью, но только если полностью поправится.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

"Главное для нее сейчас — избегать любого стресса и просто продолжать лечение", — рассказала подруга семьи.

В настоящее время прицесса Уэльская проходит курс химиотерапии. По рассказам источников, первые недели лечения оказались очень тяжелыми, и "Кейт проходила через ад". Рядом с супругой все время принц Уильям, окруживший ее заботой, их трое детей, родители Кейт и другие родственники. В конце этой недели все они отправятся на отдых в загородное имение Сандрингем, где проведут все лето. Кенсингтонский дворец в это время еженедельно получает "десятки тысяч" листовок с пожеланиями выздоровления, адресованные Кейт.

В начале года Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости и перестала появляться на публике. Долгое отсутствие Кейт в общественном пространстве породило множество конспирологических теорий о том, что произошло с ней на самом деле. В результате Кейт пришлось выступить с видеообращением, в котором она рассказала, что диагностировали рак. Никаких других официальных комментариев о состоянии ее здоровья с тех пор не было. С онкологическим заболеванием сейчас также борется еще один член королевской семьи — отец принца Уильяма, король Чарльз. Однако болезнь не помешала продолжать выполнять свои официальные обязанности.

Кейт Миддлтон
больничные
королевская семья
онкозаболевание

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