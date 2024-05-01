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Хворий король Чарльз повернувся до роботи та завітав до онкологічного центру

1 травня 2024 06:49
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Хворий король Чарльз повернувся до роботи та завітав до онкологічного центру
Король Чарльз із дружиною королевою-консорт Каміллою. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Король Чарльз повернувся до виконання королівських обов'язків. Почав він із відвідування центру з лікування онкологічних захворювань Macmillan Cancer Centre при лікарні Університетського коледжу в Лондоні, адже у Його Величності також нещодавно виявили рак, через що він і тимчасово перестав з'являтися на публіці.

Про це пише Daily Mail.

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Разом зі своєю дружиною, королевою Каміллою, британський монарх привітав підданих, які зібралися біля центру, після чого поспілкувався з лікарями та пацієнтами медичного закладу. Відповідаючи на запитання, він сказав, що його самопочуття цілком задовільне: "Зі мною все гаразд, дякую, не так вже й погано. Коли тобі повідомляють про діагноз, це завжди трохи шокує, чи не так?".

 

Король Чарльз із дружиною королевою-консорт Каміллою. Фото: Reuters
Король Чарльз із дружиною королевою-консорт Каміллою. Фото: Reuters

 

Король Чарльз поспілкувався з хворими на рак
Король Чарльз. Фото: Reuters

 

Король Чарльз із дружиною королевою-консорт Каміллою вийшов до підданих
Король Чарльз із дружиною королевою-консорт Каміллою. Фото: Reuters

 

Король Чарльз розповів про свій рак
Король Чарльз у клініці. Фото: Reuters

Чарлз продовжує проходити лікування, але лікарі вже задоволені досягнутим результатом, саме тому король може знову почати виконувати громадський обов'язок. Спілкуючись з однією з пацієнток, 63-річною Леслі Вудбрідж, Чарльз сказав, що одразу після заходу він має пройти черговий сеанс терапії.

Кейт Міддлтон перестала з'являтися на публіці наприкінці минулого року після операції на черевній порожнині. Її раптове зникнення з радарів породило безліч теорій змови, і в результаті загальна паніка змусила Кейт виступити з офіційною заявою, в якій вона оголосила про те, що вона теж виявили рак.

Нагадаємо, король Чарльз нагородив хвору Кейт Міддлтон. А експерт розповів про вплив Кейт Міддлтон.

Кейт Міддлтон
король Чарльз ІІІ
королівська родина
онкологія

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