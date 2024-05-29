Стало відомо, як довго хвора Кейт Міддлтон уникатиме публічних заходів

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Стали відомі нові подробиці про стан здоров'я Кейт Міддлтон, яка зараз лікується від раку. Останнім часом принцеса Уельська проводить багато часу на свіжому повітрі, гуляючи із сім'єю. Раніше, навпаки, вона була надто слабкою для прогулянок і більшу частину часу проводила вдома.

Про це пише Daily Mail.

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Принцеса Уельська Кейт Міддлтон на публіці не з'явиться до кінця року. Одне з джерел, близьких до королівської родини, розповіло, що "розклад Кейт вільний" до кінця року і навряд чи це зміниться, оскільки заходи з Участю членів королівської сім'ї зазвичай плануються багато місяців наперед. Втім, деякі інсайдери вважають, що Кейт може з'явитися на публіці вже восени, але тільки якщо повністю одужає.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

"Головне для неї зараз — уникати будь-якого стресу та просто продовжувати лікування", — розповіла подруга сім'ї.

Наразі принцеса Уельська проходить курс хіміотерапії. За розповідями джерел, перші тижні лікування виявилися дуже важкими, і "Кейт проходила через пекло". Поряд із дружиною весь час принц Вільям, який оточив її турботою, їх троє дітей, батьки Кейт та інші родичі. Наприкінці цього тижня всі вони вирушать на відпочинок до заміського маєтку Сандрінгем, де проведуть все літо. Кенсингтонський палац тим часом щотижня отримує "десятки тисяч" листівок із побажаннями одужання, адресовані Кейт.

На початку року Кейт Міддлтон перенесла операцію на черевній порожнині та перестала з'являтися на публіці. Довго відсутність Кейт у громадському просторі породила безліч конспірологічних теорій у тому, що сталося із нею насправді. У результаті Кейт довелося виступити з відеозверненням, у якому вона розповіла, що їй діагностували рак. Жодних інших офіційних коментарів про стан її здоров'я відтоді не було. З онкологічним захворюванням зараз також бореться ще один член королівської сім'ї — батько принца Вільяма, король Чарльз. Однак хвороба не завадила продовжувати виконувати свої офіційні обов'язки.