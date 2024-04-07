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Стало известно, как король Чарльз и королева Камилла отпразднуют гранатовую свадьбу

7 апреля 2024 23:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Король Чарльз и королева Камилла отпразднуют 19-ю годовщину свадьбы.
Король Чарльз и королева Камилла. Фото: instagram/theroyalfamily/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Король Чарльз и королева Камилла в этом году отпразднуют свою 19-ю годовщину свадьбы. Пока они планируют скромно поужинать вместе.

Об этом пишет New York Post.

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Король Чарльз женился на Камилле 9 апреля 2005 года. Это для обоих — второй брак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by The Royal Family (@theroyalfamily)

Отпраздновать свою гранатовую годовщину они решили наедине. Бывший дворецкий британского монарха Грант Гаррольд рассказал, что они захотели только романтично поужинать.

"Я не могу поверить, что в этом году исполняется 19 лет. Я был там в тот день, в церкви. Они будут праздновать это, но они не слишком настроены на празднование", — рассказывает эксдворецкий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by The Royal Family (@theroyalfamily)

Также он считает, что громкая вечеринка может быть устроена на 20 лет со дня свадьбы.

"Я не сомневаюсь, что они будут вместе на это событие, и я уверен, что за закрытыми дверями они, вероятно, устроят романтический ужин только вдвоем", — добавил бывший дворецкий.

История королевской любви Чарльза и Камиллы

Они поженились 19 лет назад, впрочем, это было не легко. Принц Чарльз сначала был женат на принцессе Диане, которая родила ему двух сыновей — принца Уильяма и принца Гарри.

Впрочем, еще во время брака принц влюбился в Камиллу, которая также была замужем. Сплетничали, что они даже тайно жили вместе. Королева Елизавета этого не одобряла.

Принцесса Диана разорвала отношения с Чарльзом в 1996 году, а через год попала в трагическую автокатастрофу в Париже. Она погибла.

После этих событий Камилла уже все время была вместе с Чарльзом. У них нет общих детей, но они стали родителями в предыдущих браках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by The Royal Family (@theroyalfamily)

Напомним, король Чарльз разрешил проводить экскурсии по части замка покойной матери. Специалист по языку тела признался, как король действительно чувствует себя.

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королевская семья
Королева Камилла
Великобритания

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