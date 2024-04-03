Король Чарльз за гроші пускатиме туристів до замку, де померла Єлизавета ІІ

Корль Чарльз. Фото: Reuters

Цього літа відвідувачі вперше зможуть побачити частину замку Балморал, який використовувала королівська родина Великої Британії. Екскурсії з гідом будуть доступні з 1 липня по 4 серпня, до того, як король і королева приїдуть у літню відпустку в Абердиншир, кожна група обмежена 10 особами.

Про це пише Daily Mail.

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Квитки на "екскурсію всередину замку" за ціною 100 або 150 фунтів стерлінгів разом із післяобіднім чаєм обмежені 40 квитками на день. На веб-сайті замку Балморал сказано, що ці екскурсії були першими з моменту завершення будівництва замку в 1855 році.

"Ви дізнаєтесь про походження замку та про те, як його любить королівська родина. Подорожуйте в часі від моменту придбання Балморалу королевою Вікторією та принцом Альбертом до сьогоднішнього дня. Ви побачите, як кімнати в замку сьогодні використовують король і королева та інші члени королівської родини", — йдеться на сайті.

Екскурсія також включає доступ до бальної зали з колекцією акварелей Чарльза, що зображує пейзажі Балморалу, Хайгроува та Сандрінгема, а також колекцію вбрання Чарльза та Камілли, королеви Єлизавети, королеви-матері.

Попередні тури були зосереджені на території та садах із доступом до замку та лише обмежені бальною залою.

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