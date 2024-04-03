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Король Чарльз за гроші пускатиме туристів до замку, де померла Єлизавета ІІ

3 квітня 2024 14:02
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Король Чарльз за гроші пускатиме туристів до замку, де померла Єлизавета ІІ
Корль Чарльз. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Цього літа відвідувачі вперше зможуть побачити частину замку Балморал, який використовувала королівська родина Великої Британії. Екскурсії з гідом будуть доступні з 1 липня по 4 серпня, до того, як король і королева приїдуть у літню відпустку в Абердиншир, кожна група обмежена 10 особами.

Про це пише Daily Mail.

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Квитки до замку, де провела останні дні королева, коштують від 100 фунтів

Квитки на "екскурсію всередину замку" за ціною 100 або 150 фунтів стерлінгів разом із післяобіднім чаєм обмежені 40 квитками на день. На веб-сайті замку Балморал сказано, що ці екскурсії були першими з моменту завершення будівництва замку в 1855 році.

 

"Ви дізнаєтесь про походження замку та про те, як його любить королівська родина. Подорожуйте в часі від моменту придбання Балморалу королевою Вікторією та принцом Альбертом до сьогоднішнього дня. Ви побачите, як кімнати в замку сьогодні використовують король і королева та інші члени королівської родини", — йдеться на сайті.

Екскурсія також включає доступ до бальної зали з колекцією акварелей Чарльза, що зображує пейзажі Балморалу, Хайгроува та Сандрінгема, а також колекцію вбрання Чарльза та Камілли, королеви Єлизавети, королеви-матері.

Попередні тури були зосереджені на території та садах із доступом до замку та лише обмежені бальною залою.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Кейт Міддлтон не мала іншого виходу, як оприлюднити свій діагноз. А раніше ми повідомляли, як діти сприйняли діагноз принцеси Уельської.  

королева Єлизавета
король Чарльз ІІІ
королівська родина
Велика Британія

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