Стало известно, как тяжелый диагноз Кейт Миддлтон повлиял на отношения в королевской семье.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с королевской семьей. Фото: Reuters

Принц Уильям нашел "невероятного союзника" в королеве Камилле на фоне кризиса со здоровьем королевской семьи. 75-летний король и 42-летняя принцесса Уэльская лечатся от рака.

Об этом пишет Daily Mail.

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После того, как король Чарльз объявил о своем состоянии, королева Камилла увеличила количество своих официальных обязанностей — заменила Чарльза на 13 королевских мероприятиях — тогда как король продолжает соответствующую работу дома.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

В это тяжелое время, по словам королевского эксперта Дженни Бонд, Уильям и Камилла, проявили неожиданную связь. Она заметила изменения в отношениях Уильяма и Камиллы еще до того, как Кейт опубликовала видеозаявление, в котором сообщила, что проходит профилактическую химиотерапию.

"Последние события, очевидно, значительно сблизили Уильяма и Камиллу. Их оставили буквально приглядывать за Короной, пока Король и принцесса выздоравливают. Их команды будут работать теснее, чтобы освещать запланированные обязательства", — говорит эксперт.

Кейт объявила в видео, что раковые клетки были обнаружены во время операции по поводу другого заболевания в январе.

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и детьми. Фото: Reuters

Она объяснила, что не говорила об этом раньше, потому что хотела иметь время "объяснить все" Джорджу, Шарлотте и Луи и заверить их, что "с ней все будет хорошо".

Пока тип рака у Кейт неизвестен, но она сообщила в своем видеообращении, что рак был обнаружен после операции на брюшной полости в январе.

"Операция прошла успешно, однако тесты после операции показали наличие рака. Как вы можете себе представить, это заняло время. Мне понадобилось время, чтобы восстановиться после серьезной операции, чтобы начать лечение", — сказала Кейт Миддлтон.

Спикер дворца сказал: "Мы больше не будем делиться ни какой частной медицинской информацией. Принцесса, как и все мы, имеет право на медицинскую тайну".

Лоуренс Янг, профессор молекулярной онкологии, сказал, что, поскольку рак у Кейт был обнаружен случайно, во время операции по поводу другого заболевания, вероятно, он был на ранних стадиях.

Напомним, король Чарльз поддержал Кейт Миддлтон после сложного диагноза. А Кейт Миддлтон попала в скандал из-за отретушированного фото.