Стало відомо, як важкий діагноз Кейт Міддлтон вплинув на стосунки у королівській родині

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з королівською родиною. Фото: Reuters

Принц Вільям знайшов "неймовірного союзника" у королеві Каміллі на тлі кризи зі здоров’ям королівської сім’ї. 75-річний король і 42-річна принцеса Уельська лікуються від раку.

Про це пише Daily Mail.

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Після того, як король Чарльз оголосив про свій стан, королева Камілла збільшила кількість своїх офіційних обов’язків — замінила Чарльза на 13 королівських заходах — тоді як король продовжує відповідну роботу вдома.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

У цей важкий час, за словами королівського експерта Дженні Бонд, Вільям і Камілла мають несподіваний зв’язок. Вона помітила зміни у стосунках Вільяма та Камілли ще до того, як Кейт опублікувала відеозаяву, в якій повідомила, що вона отримує профілактичну хіміотерапію.

"Останні події, очевидно, значно зблизили Вільяма та Каміллу. Їх залишили, майже буквально, доглядати за Короною, поки Король і принцеса одужують. Їхні команди працюватимуть тісніше, щоб висвітлювати заплановані зобов’язання", — говорить експерт.

Кейт оголосила у відео, що ракові клітини були виявлені під час операції з приводу іншого захворювання в січні.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з принцом Вільямом та дітьми. Фото: Reuters

Вона пояснила, що не говорила про це раніше, тому що хотіла мати час "пояснити все" Джорджу, Шарлотті та Луї та запевнити їх, що "з нею все буде добре".

Наразі тип раку у Кейт невідомий, але вона повідомила у своєму відеозверненні, що рак був виявлений після операції на черевній порожнині в січні.

"Операція пройшла успішно, однак тести після операції показали наявність раку. Як ви можете собі уявити, це зайняло час. Мені знадобився час, щоб відновитися після серйозної операції, щоб почати лікування", — сказала Кейт Міддлтон.

Речник палацу сказав: "Ми більше не будемо ділитися жодною приватною медичною інформацією. Принцеса, як і всі ми, має право на медичну таємницю".

Лоуренс Янг, професор молекулярної онкології, сказав, що оскільки рак у Кейт був виявлений випадково, під час операції з приводу іншого захворювання, ймовірно, він був на ранніх стадіях.

Нагадаємо, король Чарльз підтримав Кейт Міддлтон після складного діагнозу. А Кейт Міддлтон потрапила у скандал через відретушоване фото.