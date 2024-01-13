Стало известно, как отметили праздники Зендея и Том Голланд на фоне слухов о расставании

Актер Том Голланд и Зендея. Фото: instagram.com/zendayaworld__/

Звезда "Человека-паука" Том Холланд опроверг слухи о расставании с Зендеей во время прогулки в Лос-Анджелесе. Актера спросили журналисты, разбежались ли они с любимой, на что он ответил: "Нет, абсолютно нет".

Об этом пишет Daily Mail.

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Слухи о возможном расставании Зендеи и Тома Холланда распространились в последние дни после того, как актриса перестала следить за всеми аккаунтами на своей странице в Instagram. Беспокойство поклонников вызывает тот факт, что актриса "Дюны" и актер "Человека-паука" не фотографировались вместе с 25 октября. В то время пара была замечена во время похода за продуктами в Лос-Анджелесе.

Источник, приближенный к Холланду и Зендее, говорит, что актерскую пару видели вместе накануне Нового года. В пятницу Зендаю тоже видели в Лос-Анджелесе, где она решила пойти на прогулку со своим братом Остином. В среду 27-летнюю Зендею видели, когда она ехала в Лос-Анджелес с Остином. Тем временем Тома Холланда сфотографировали, когда он прибыл в клуб в Западном Голливуде.

Актриса "Дюны" перестала подписываться на всех в Instagram, даже на Тома. Причину переезда в Лос-Анджелес, который произошел в начале Нового года, она пока не объяснила. Зендея недавно опровергла, что они с Томом помолвлены. Звезды встречаются уже три года. Том признал, что ему "повезло", что он нашел партнера, работающего в той же отрасли.

Выступая в подкасте SmartLess, он сказал: "Мне повезло, что в моей жизни есть такой человек, как Зендея. Интересно находиться в романтических отношениях с кем-то, кто в одной лодке с тобой. Вы можете поделиться своим опытом и другими вещами — и это на вес золота" .

Напомним, "Аквамен" Джейсон Момоа разводится.

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